Помог «Губернаторский старт»: предприниматель в ЗАТО город Заозерск открыл пекарню и торговую точку

Поддержка малого и среднего бизнеса – ключевая часть стратегического плана «На Севере – жить». В 2024 году власти Мурманской области продолжили поддержку предпринимателей, которым предоставляются гранты и субсидии на создание и развитие своего дела.

В Заозерске тоже есть предприниматели, которые получили поддержку от региона. Например, в 2023 году Денис Сорока выиграл грант «Губернаторский старт» на сумму 2 миллиона рублей. Эти средства он направил на открытие кафе-пекарни «Булочка».

Как говорит Денис Сорока, идея заняться собственным бизнесом - открыть свою пекарню пришла ещё в 2020-ом, когда он искал горячий хлеб с хрустящей корочкой в Мурманске. «Казалось бы, такое простое желание, но найти его было непросто даже в большом городе, не говоря уже о моём родном Заозерске, - вспоминает Денис. - Тогда я впервые подумал об открытии пекарни там, но быстро отбросил эту мысль, ведь у меня были только идеи, а как их реализовать, я не знал. Весной прошлого года я понял, что пора действовать. Вспомнил про ту самую идею пекарни. Вместе с друзьями мы начали изучать всё необходимое: оборудование, технологии, процесс производства хлеба. В ходе этого узнали, что есть конкурс грантов «Губернаторский старт». Решили попробовать! Начали готовить документы, писать бизнес-план. Честно говоря, особо на победу не рассчитывали, поэтому результат стал настоящим сюрпризом».

Как сообщает администрация ЗАТО город Заозерск, предприниматель уже запустил производство выпечки и открыл торговую точку на улице Строительная, 7, где всегда можно купить свежайший хлеб и сдобу. Сейчас он активно готовится к открытию кафе.

- Планов у нас немало, – поделился Денис, – с 8 февраля мы запускаем доставку суши, а чуть позже добавим в меню пиццу, блины и пончики. И после этого планируем открыть кафе.

Фото из группы «Наша Булочная»: https://vk.com/ourbakery1258