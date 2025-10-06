Помогите найти вандалов: в Мурманске украли памятник заслуженному артисту Валерию Журавлёву

Скульптура 27 сентября стояла на месте и украшала могилу актёра. Недавно родственники и коллеги обнаружили, что её спилили и похитили. Это не просто кража — это оскорбление памяти человека, внёсшего значительный вклад в культуру Заполярья, считают они.

В Мурманске произошёл вопиющий случай вандализма: с кладбища был похищен бронзовый памятник, установленный на могиле Валерия Октябриновича Журавлёва — заслуженного артиста Российской Федерации, много лет работавшего в Мурманском областном драматическом театре.

Скульптура 27 сентября стояла на месте и украшала могилу актёра. Недавно родственники и коллеги обнаружили, что её спилили и похитили. Это не просто кража — это оскорбление памяти человека, внёсшего значительный вклад в культуру Заполярья, считают они.

Заявление в полицию уже подано и зарегистрировано.

«Мы обращаемся к жителям Мурманска и особенно к сотрудникам пунктов приёма металлолома: если вы видели подозрительных людей или транспорт рядом с кладбищем; если в пунктах приёма металла появлялись бронзовые детали, конструкции или фрагменты, похожие на элементы памятника, пожалуйста, незамедлительно сообщите об этом в полицию.

Тем, кто совершил это деяние, настоятельно призываем вернуть памятник. Это позволит решить вопрос без максимальной огласки и смягчит последствия. Напоминаем, что на территории и вблизи кладбищ установлены камеры видеонаблюдения, - обращаются к совести вандалов и землякам родственники Валерия Журавлёва. - Подобные акты вандализма нельзя оставлять безнаказанными — это удар по памяти, культуре и чувствам множества людей. Просим всех неравнодушных распространить эту информацию».

Любую полезную информацию по этому преступлению можно сообщить в полицию или по номеру +7 996-561-50-04 (Мария).