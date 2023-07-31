Помогут ли спецсчета снизить задолженность россиян за ЖКУ, которая выросла почти до 900 млрд рублей

По итогам I квартала 2023 года эта сумма составила 876,4 млрд, сообщили «Известия» в Росстате (этими данными оперирует Минстрой). За год показатель вырос на 72 млрд рублей, тогда как в 2022 году он увеличился на 56,6 млрд.

Перед ресурсоснабжающими организациями (РСО), которые поставляют в дома воду, тепло и электричество, долги за последний год увеличились на 15,8%, а перед управляющими компаниями (УК) - на 1,2%.

В числе причин - снижение доходов. Несмотря на усилия властей по сдерживанию тарифов, объём платежей за коммунальные услуги постепенно растёт, и порой они становятся непосильными для бюджета семьи, сказала директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Есть и люди, которые просто не хотят оплачивать ЖКХ, отметил председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

«Долги за ЖКУ продолжают расти, в том числе из-за невозможности ресурсоснабжающих организаций и УК воздействовать на должников по всей строгости, - сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. - Вода, электричество, тепло продолжают поступать в квартиры злостных неплательщиков, а значит, и долги продолжаются увеличиваться». По его словам, ещё одна причина - в том, что многие люди инвестируют в квартиры, покупают второе-третье жильё, которое потом перепродают. За услуги ЖКХ такие инвесторы зачастую не платят, подчеркнул депутат.

«При этом немалый вклад в рост задолженности перед РСО вносят и управляющие компании, которые не перечисляют деньги, собранные с граждан, - отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. - Поэтому и было принято решение о создании спецсчётов для сбора платы за ЖКУ».