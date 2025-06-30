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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.25 10:00

Поморская набережная стала центром притяжения для более 5 тысяч молодых северян в День молодёжи

На Поморской набережной в Коле состоялось масштабное празднование Дня молодёжи, собравшее более 5 тысяч активных и целеустремленных молодых северян. Мероприятие, организованное в рамках единой концепции празднования по всей стране, предложило гостям насыщенную и разнообразную программу, включающую интерактивные площадки, мастер-классы, выступления музыкальных коллективов и завершившуюся фееричной дискотекой под открытым небом.

Участников мероприятия тепло приветствовала председатель профильного комитета Мурманской областной Думы Лариса Круглова. Она отметила, что в Заполярье реализуются масштабные проекты в молодёжной сфере, направленные на то, чтобы молодые люди могли раскрыть свой потенциал, успешно учиться и работать в нашем северном регионе, вкладывая свой талант и энергию в его развитие.

Депутат вручила Благодарственные письма областного парламента психологу Центра психологической помощи молодёжи муниципального автономного учреждения молодёжной политики «Молодёжь51» Валерии Виноградовой, заместителю начальника отдела по делам молодёжи и взаимодействию с общественными организациями администрации города Мурманска Екатерине Гаврилюк.

На протяжении всего дня на набережной работали четыре тематические зоны, каждая из которых предлагала уникальные активности. В пространстве «Знай» работала профориентационная площадка «Курс на Север», где молодые люди могли получить консультации по вопросам трудоустройства и профессионального развития. Пространство «Люби» объединила мастер-классы по различным видам творчества и зоны для семейного отдыха, создавая атмосферу тепла и уюта. На патриотической площадке «Гордись» участники смогли попробовать свои силы в лазертаге, ознакомиться с выставкой вооружения и принять участие в других военно-патриотических мероприятиях. Пространство «Приумножай» привлекло внимание молодых предпринимателей и тех, кто только планирует начать свой бизнес, предложив участие в бизнес-квесте и благотворительной ярмарке.

На празднике также состоялся гала-концерт регионального этапа фестиваля «Российская студенческая весна», где были объявлены имена победителей, которые представят Мурманскую область на Всероссийском этапе фестиваля. Кроме того, наградили молодых победителей забега по территории ветроэлектростанции, в котором приняли участие 50 юных северян в возрасте от 14 до 35 лет в дистанции 4 км.

Вечер завершился дискотекой «Портовый движ», развернувшейся в Мурманске на площади у морского вокзала. Здесь каждый смог найти занятие по душе: потанцевать под современные музыкальные ритмы, сделать оригинальные фотографии в тематических фотозонах.

«День молодёжи — это не просто праздник, это возможность для молодых людей заявить о себе, проявить свои таланты и найти единомышленников. Мы стремимся создавать условия для самореализации молодёжи, поддерживать их инициативы и вдохновлять на новые свершения. Уверена, что сегодняшний праздник станет ярким и запоминающимся событием для всех участников». — подчеркнула председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, праздничные мероприятия стали настоящим подарком для молодёжи Мурманской области, предоставив возможность для активного отдыха, общения, новых впечатлений и признания заслуг лучших представителей молодежной политики региона.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549489/#&gid=1&pid=9

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Хорошо, что не забываем Беларусь. А что нынче с нашими соседями по Северному Колотту? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5% D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A% D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82
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