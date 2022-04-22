9 мая в 9.15 - сбор участников шествия «Бессмертный полк» в МурманскеБезопасность на майские праздники будет усилена
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.04.22 12:00

Поморская набережная в Коле вошла в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства 2021 года

Минстрой России утвердил федеральный реестр лучших практик благоустройства 2021 года. В список вошли 120 проектов формирования комфортной городской среды из 110 муниципальных образований 60 субъектов Российской Федерации. В том числе и проект благоустройства Поморской набережной в Коле в номинации «Благоустройство площади, улицы, бульвара, сквера, набережной или иной территории общего пользования как зоны пешеходного транзита, общения людей, развлечения, оказания услуг».

Всего в Минстрой РФ поступило 400 заявок из 84 регионов. При отборе проектов оценивались влияние на улучшение качества городской среды, социальный эффект, востребованность предлагаемых решений у жителей.

«Наша задача – в каждом муниципальном образовании региона создать комфортное, современное пространство, которое было бы удобным для проведения массовых праздничных мероприятий, объединяло жителей и при этом давало возможность каждому проводить время так, как ему нравится: заниматься спортом, совершать неспешные прогулки, гулять с детьми. Поморская набережная в Коле – достойный пример такого благоустройства», – прокомментировала вице-губернатор, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова. 

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, ежегодно, начиная с 2017 года, регионы России представляют практики благоустройства, которые реализуются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда и молодые специалисты – как изменилась ситуация с начала года, где искать работу, сколько платят начинающим сотрудникам - обзор сферы по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире16:00«Год на орбите». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области цены производителей промышленных товаров в марте возросли в среднем на 7,0%-PRO Валюту (16+)Доллар США снижается к евро и иене-PRO Энергетику (18+)Объекты энергосистемы Кольско-Карельского транзита перевели на дистанционное управление-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В регионе расширят перечень категорий граждан, которые могут получить соцподдержку по оплате коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли брать отпуск на майские праздники мурманчанам и жителям области?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика