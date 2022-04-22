Поморская набережная в Коле вошла в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства 2021 года

Минстрой России утвердил федеральный реестр лучших практик благоустройства 2021 года. В список вошли 120 проектов формирования комфортной городской среды из 110 муниципальных образований 60 субъектов Российской Федерации. В том числе и проект благоустройства Поморской набережной в Коле в номинации «Благоустройство площади, улицы, бульвара, сквера, набережной или иной территории общего пользования как зоны пешеходного транзита, общения людей, развлечения, оказания услуг».

Всего в Минстрой РФ поступило 400 заявок из 84 регионов. При отборе проектов оценивались влияние на улучшение качества городской среды, социальный эффект, востребованность предлагаемых решений у жителей.

«Наша задача – в каждом муниципальном образовании региона создать комфортное, современное пространство, которое было бы удобным для проведения массовых праздничных мероприятий, объединяло жителей и при этом давало возможность каждому проводить время так, как ему нравится: заниматься спортом, совершать неспешные прогулки, гулять с детьми. Поморская набережная в Коле – достойный пример такого благоустройства», – прокомментировала вице-губернатор, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, ежегодно, начиная с 2017 года, регионы России представляют практики благоустройства, которые реализуются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Фото: https://gov-murman.ru