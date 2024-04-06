Поморские козули и саамские традиционные технологии включены в реестр нематериального культурного наследия России

Три традиционных технологии коренных народов Кольского Заполярья включены в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Государственный Дом народного творчества имени Поленова дополнил реестр техниками и технологиями обработки кости у саамов, традиционной кухней этого народа, а также козулями – обрядовыми печеньями поморов Терского берега.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, культурные традиции саамов и терских поморов вошли в реестр по итогам цикла всероссийских фольклорных экспедиций. В 2023 году исследователи из Уральского отделения РАН побывали в сёлах Мурманской области, встречались с местными жителями, краеведами и участниками фольклорных коллективов. Так, на Терском берегу были записаны рекрутские песни, рецепты поморской кухни, легенды о козулях и рыбацкий фольклор. А в Лопарской и в Ловозере учёные фиксировали игровые и обрядовые традиции саамов.

Экспедиции проводились при поддержке Минкульта РФ в рамках нацпроекта «Культура», в Кольском Заполярье поддержку учёным оказывали областной Дворец культуры имени С.М. Кирова и областной краеведческий музей.

Ознакомиться с реестром объектов нематериального культурного наследия народов России и узнать больше о культурных особенностях Мурманской области можно по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru