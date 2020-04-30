Помощь нуждающимся

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора принял участие в работе Единого волонтёрского центра Мурманской области. Центр объединяет усилия волонтеров региональных отделений партии «Единая Россия», Общероссийского народного фронта, волонтерских движений и всех, кто готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Перед каждым выездом волонтеры получают подробные инструкции, необходимые средства защиты и маршрутную карту, в которой указано что необходимо приобрести, а также адреса заявителей.

– Я не первый раз принимаю участие в работе волонтерского штаба, считаю абсолютно нормальным, когда люди, имеющие возможность помочь, оказывают поддержку тем, кто в ней нуждается, особенно в такое непростое время как сейчас, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

За обеденный перерыв глава администрации успел посетить два адреса и доставил продукты обратившимся в Единый волонтёрский центр многодетной семье и пожилой мурманчанке.

Напомним, обратиться за помощью в Единый волонтёрский центр Мурманской области можно по телефону +7 (8152) 69-33-00. Кроме того в областном центре работает муниципальный волонтерский штаб. Телефоны городской «горячей линии»: 8 (8152) 45-35-39, 45-36-14, 62-09-25.