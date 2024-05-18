Помощь участникам СВО – приоритетная задача правительства Мурманской области

Оказание помощи северянам, которые участвуют в СВО, – приоритетная задача регионального правительства. Об этом 16 мая в ходе традиционного отчёта перед депутатами Мурманской областной Думы и северянами, внёсшими существенный вклад в развитие и безопасность региона, сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«С самого начала специальной военной операции помощь участникам СВО стала значительной частью наших задач. Эту работу мы начинали вместе в Александром Моисеевым, главкомом ВМФ, и продолжаем с новым командующим Северным флотом Константином Кабанцовым. И мы будем продолжать помогать нашим защитникам, чтобы на передовой было то дополнительное необходимое оборудование, которое приближает нашу Победу», – сказал губернатор.

Так, правительством было приобретено порядка 196 тысяч единиц необходимого оборудования: бронежилеты, квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы, техника и многое другое.

Дополнительно партией «Единая Россия» организована акция «Север помогает». В рамках неё из Мурманской области в зону СВО мобилизованным северянам и военнослужащим уже отправлено 616 тонн дополнительной помощи – продуктов и вещей.

С начала специальной военной операции в регионе создана система дополнительных мер поддержки участников СВО и членов их семей.

На сегодня в регионе осуществляется 32 меры, в том числе по оказанию материальной помощи.

Комплекс мер для участников СВО и их близких постоянно расширяется. На сегодняшний день состоялось уже более 280 встреч с семьями участников СВО, в том числе и с участием главы региона Андрея Чибиса. Благодаря этому внедрены новые программы. Среди наиболее востребованных программ – меры поддержки детей участников СВО. Все они обеспечены бесплатным питанием в государственных областных и муниципальных образовательных организациях, могут бесплатно посещать детские сады и имеют приоритетное право на посещение кружков, секций, предоставление путевок в лагеря дневного пребывания и загородные оздоровительные учреждения. По решению губернатора студентам, которые учатся в Мурманской области, но за пределами родных населённых пунктов, полагается ежемесячная денежная выплата на оплату проезда к месту проживания и обратно в размере 2 тысяч рублей. Студентам негосударственных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в нашем регионе, предусмотрена ежемесячная выплата на питание в размере

5 тысяч рублей. Студентам колледжей и техникумов из семей участников СВО компенсируют и затраты на проживание в общежитии.

Поддержка также затрагивает вопросы, связанные с жильём и получением земельных участков. Так, участники СВО или их супругам, а также супругам погибших участников СВО предусмотрена единовременная денежная выплата по программе «Свой дом в Арктике» в размере 1,5 млн рублей. По поручению губернатора в Мурманской области установлена единовременная выплата для улучшения жилищных условий в размере 5 млн рублей Героям Российской Федерации за участие в СВО.

С января 2024 года в Кольском Заполярье участникам СВО с инвалидностью компенсируются расходы на проезд в медицинские организации для реабилитации и обратно по направлениям врача. Размер выплаты варьируется от 700 до 9000 рублей.

Подробная информация о мерах поддержки размещена на официальном сайте правительства Мурманской области и официальном сайте регионального Министерства труда и социального развития.

Одним из важнейших решений стало создание в Мурманской области Центра поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО. 26 его сотрудников обеспечивают персональное сопровождение, помогая близким защитников в самых разных жизненных ситуациях. С 1 ноября 2022 года кураторы приняли уже почти 18,7 тысячи вопросов.

«Отдельная задача – это забота о тех семьях, которые живут здесь. Для нас это спецзадача, спецвопрос. Я хочу поблагодарить всех тех, кто этим занимается. Это и муниципалитеты, и социальные работники, и женсоветы, и добровольцы. 99,5% вопросов снимаются очень оперативно. Есть вопросы, требующие времени, но внимание сегодня, конечно, важно. И очень важно, коллеги, его не снижать, а наоборот, особенно в преддверии летнего периода, ещё внимательнее смотреть на то, как нужно помочь семьям наших участников специальной военной операции, контрактников, мобилизованных – всех тех, кто сегодня на передовой. Те меры поддержки, которые у нас есть, – это серьёзный пакет. И мы точно будем вкладывать все силы для того, чтобы как можно быстрее приблизить нашу Победу, которую, конечно же, мы все с вами ждём. Ещё раз низкий поклон всем тем, кто сегодня защищает нашу страну и кто поддерживает наших ребят», – сказал Андрей Чибис.

Большое внимание уделяется и жилищным условиям военнослужащих и их семей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, с 2019 по 2023 год в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных проведено более двух тысяч мероприятий в рамках национальных проектов, стратегического плана «На Севере – жить» и программы Реновации ЗАТО на общую сумму порядка 14 млрд рублей. По поручению Президента России Владимира Путина на поддержку закрытых административно-территориальных объединений, расположенных в Арктической зоне из федерального бюджета в ближайшие три года будет направляться по 10 млрд рублей ежегодно.

Фото: https://gov-murman.ru