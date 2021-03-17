Помощь юным северянам будет оказываться

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев принял участие в заседании общественного наблюдательного совета благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребёнка». Цель проекта — помочь детям, лечение которых требует больших финансовых затрат.

В повестке была рассмотрена очередная заявка на материальную помощь — ребенку с хроническим заболеванием необходим ингаляционный препарат. Однако по стечению обстоятельств родители вынуждены приобрести его самостоятельно, в связи с чем обратились за поддержкой. Заявка была одобрена. За 2021 год помощь оказана уже двум юным мурманчанам.

— Очень важно, что в наблюдательный совет входят высококвалифицированные врачи, поскольку зачастую их советы помогают решить ситуацию оптимальным образом, например, выбрать специализированное медицинское учреждение, — рассказал Андрей Сысоев. — В следующем году мы будем отмечать 10-летие благотворительного проекта. За все время его существования, благодаря неравнодушию мурманчан, удалось собрать более 16,5 миллиона рублей. Стоит отметить, что все поступления и траты максимально прозрачны. Ежемесячный отчет о движении средств публикуется на сайте администрации города Мурманска, а также в газете «Вечерний Мурманск».

За годы существования проекта 206 маленьких северян получили помощь и качественное медицинское лечение в ведущих клиниках России и зарубежья. Также финансовая поддержка оказывается в приобретении лекарств или оплате проезда к месту лечения или реабилитации.

Мурманчане, готовые принять участие в акции, могут перечислить деньги на реквизиты Благотворительного Фонда «ФОНД МУРМАНСК», сокращенное название - БФ «ФОНД МУРМАНСК» (ИНН 5190995093, КПП 519001001, Р/счет 40703 810 2 41000100470 в Мурманском Отделении № 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск, БИК 044705615 к/сч 30101810300000000615), указав в назначении платежа: «Городская благотворительная акция «Помоги спасти жизнь ребёнка» или пожертвовать средства через «Добрые сердца», установленные в магазинах, аптеках и детских учреждениях города.