Помощник Президента РФ Алексей Дюмин провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом

В Москве состоялась рабочая встреча помощника Президента РФ, секретаря Госсовета Алексея Дюмина с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Стороны обсудили ключевые направления деятельности комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика», которую возглавляет Андрей Чибис.

«Стратегическое значение Арктики переоценить невозможно. Примерно 10% ВВП страны формируется именно в Арктической зоне России. А Северный морской путь – основная транспортная артерия Российской Арктики, значение которой растёт с каждым годом. Поэтому системное развитие Севморпути – один из национальных интересов и ключевая задача комиссии. Мы будем прорабатывать предложения с федеральным правительством, регионами и компаниями для решения этой задачи», – подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним, Президент России Владимир Путин назначил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на должность председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика». Глава региона подчеркнул, что трансформация рабочей группы в специальную комиссию Госсовета станет эффективным инструментом для достижения национальных целей на региональном уровне.

«Конечно, для реализации поставленных целей требуются кадры в Арктику и комплексные меры, чтобы условия жизни людей становились комфортнее. Все наши совместно выработанные инициативы будем представлять Президенту России. Благодарю Алексея Дюмина за поддержку. Готовимся провести первое заседание», – отметил Андрей Чибис.

О решении сформировать в рамках Госсовета комиссию по развитию арктических регионов и Северному морскому пути Владимир Путин объявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в июне. Президент России отметил, что развитие Северного морского пути имеет стратегически важное значение, так как способствует формированию глобальных транспортных коридоров внутри страны и за её пределами.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/