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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.23 17:45

Помощник Президента РФ Максим Орешкин, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и губернатор Андрей Чибис посетили строящийся порт «Лавна»

Сегодня помощник Президента РФ Максим Орешкин, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и губернатор Андрей Чибис посетили строящийся ключевой элемент Мурманского транспортного узла — порт «Лавна».

Проект входит в число приоритетных направлений Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, имеет общегосударственное значение и соответствует стратегическим приоритетам развития страны. Это увеличение экспортного потенциала России, перспектива «трансшипмента» и железнодорожного импорта контейнеризированных грузов, а также выполнение задачи Президента России Владимира Путина по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году.

«Один из наших важнейших резидентов ТОР «Столица Арктики» — порт «Лавна». Проект – якорный элемент Мурманского транспортного узла. Реализация МТУ была бы невозможна без поддержки Президента России Владимира Путина и федерального правительства. Работы идут активно, на данный момент строительная готовность нового, мощного порта составляет 68%. Отмечу, что проект важен не только для области, но и всей страны. Он позволит увеличить рост налоговых поступлений, привлечь инвестиции и открыть новые рынки», — отметил губернатор.

Строительство морского торгового порта «Лавна» в Мурманской области находится в зоне ответственности Государственной транспортной лизинговой компании. ГТЛК сыграла ключевую роль в структурировании проекта и заключении концессионного соглашения, сформировала финансовую модель. Запуск «Лавны» будет способствовать открытию новых рынков экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в Индию.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Президент России Владимир Путин отметил важность развития Мурманского транспортного узла и необходимость ускоренного создания. Кроме того, правительством РФ принято решение о выделении 37,7 млрд рублей для комплексного развития стратегического проекта. Якорный элемент МТУ — порт «Лавна».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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