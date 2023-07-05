Помощник Президента РФ Максим Орешкин и губернатор Андрей Чибис ответили на вопросы молодёжи региона в рамках проекта «Арктический диалог»

В рамках рабочего визита в Мурманскую область помощник Президента РФ Максим Орешкин вместе с губернатором Андреем Чибисом стали участниками регионального проекта «Арктический диалог». Мероприятие прошло в пространстве «СОПКИ.21А» в Мурманске, к нему по видеосвязи присоединились ребята из муниципалитетов.

Молодые северяне задавали гостям разнообразные вопросы и просили советы – о самореализации, карьерном пути, творчестве и мотивации, реализации собственных проектов и инициатив.

Рассуждая, как добиться успеха в карьере, Максим Орешкин отметил, что на каждой позиции важно выкладываться на все сто процентов. «Если ты делаешь работу профессионально и отдаёшься полностью – это всегда непросто, какую бы работу ты не делал. Но главное, чтобы люди видели цель своего развития, развития своего города, региона, страны, важно двигаться вперед. Лидер – это тот, кто отвечает за то, что делает», – подчеркнул он.

Андрей Чибис отметил, что разделяет эту мысль. «Кроме того, на каждом рабочем месте можно добавить креатива и сделать её интереснее. Если тебя вдохновляет то, что ты делаешь, ты добьёшься результата. Своим делом на 100 процентов нужно жить, быть убеждённым, любой проект – это жертвовать чем-то. Главное, не сдаваться, когда не получается. Пахать, верить и биться за результат», – подчеркнул губернатор.

Молодой человек из студии в «СОПКАХ» Мончегорска спросил губернатора о возможности открыть ещё одно молодёжное пространство в муниципалитете, а также отметил, что статистика посещений у них большая: 8000 человек. Кроме того, разработан проект пространства «СОПКИ.Арт».

«Молодцы, отличный вопрос! Я посмотрю в понедельник вашу статистику и примем с коллегами решение. В Мончегорске у нас есть и «СОПКИ.СПОРТ», и библиотека модельная, и Агентство развития реализует проекты – много мест, где можно проявить себя. За активность вам большой плюс. А вопрос – в поручения», – ответил губернатор.

Молодой северянин задал Максиму Орешкину вопрос о русской культуре, а также рассказал, что в Мурманске музыканты хотели бы создать оркестр народных инструментов. Он обратился к губернатору с просьбой поддержать инициативу. Кроме того, северянин рассказал, что занимается вокалом и попросил совета в самореализации.

Максим Орешкин ответил, что русская культура легко переживёт всех, кто пытается её запретить, и отметил, что Мурманская область богата талантами.

Глава региона сообщил, что не так давно с этим вопросом к нему уже обращались студенты колледжа искусств, и инициатива прорабатывается.

«Отмечу, что за прошедшие 4 года мы увеличили финансирование сферы культуры в регионе в 7 раз. Это оборудование, техническая база, костюмы, активно ремонтируем дома культуры и библиотеки, школы искусств, в том числе в небольших поселках. Оркестр – это довольно затратно, но мы взвесим все возможности и примем решение», – заверил губернатор. Он также напомнил, что для самореализации в творческой профессии не обязательно устраиваться куда-то официально, можно получить региональный грант и реализовать собственный проект.

Ряд вопросов касался запуска и развития бизнес-проектов, в том числе в небольших населенных пунктах и ЗАТО.

Максим Орешкин ответил, что вопрос развития ЗАТО – одна из главных целей его визита. «Инфраструктура в некоторых населенных пунктах требует улучшений. Мы завтра-послезавтра проедем, увидим, что и где нужно сделать. Но, как говорил один известный предприниматель – инвестировать надо тогда, когда все боятся, и бояться, когда все инвестируют. Это значит, что с точки зрения ЗАТО и перспектив – с нынешнего плато пойдёт движение вверх. Их ждёт активное развитие. Этот вопрос будет обсуждаться на самом высоком уровне. А это значит, что здесь появятся новые опоры развития и малый бизнес, который там будет появляться, будет жить в хороших условиях. А вот каким бизнесом заниматься – это лучше поймут те, кто там работает и живёт, что необходимо. Не бойтесь, будьте смелыми, ищите по душе и у вас всё получится. Предприниматель готов брать риск и доводить до результата», – подчеркнул Максим Орешкин.

Андрей Чибис добавил, что в военных гарнизонах большой спрос на различные услуги. «Это общепит, различный сервис, при этом, у тех, кто там служит, есть стабильный и достаточно высокий доход. Приведу примеры – в Спутнике парень поставил фудтрак с хорошими бутербродами на входе в часть и отлично зарабатывает. В Печенге семейный бизнес – делают суши и также продают с фудтрака. Свежие, вкусные, с нашей рыбой. Заозерск – предприниматель построила пекарню. Сейчас спрос очень высокий, а предложений мало, поэтому я бы сказал, что в ЗАТО реализовать себя предпринимателю даже проще. Особенно с учётом, что у нас есть программа «Губернаторский старт», по которой на развитие можно получить до 2 млн рублей. И приоритет как раз у предпринимателей из ЗАТО и малых населенных пунктов», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, у губернатора также спросили, когда проведут реконструкцию площади Пять Углов в областном центре и какой проект будет реализован.

Андрей Чибис уточнил, что по реконструкции было много дискуссий, и средства направлялись на более важные вещи – к примеру, ремонт дворовых территорий. «Площадь требует реконструкции, это правда. Но в данный момент мы инвестируем в дворы и создаём хорошие качественные локации в каждом округе города. Это важно. Мы создали ряд игровых и детских комплексов не только в Мурманске, но и во всех муниципалитетах, где была необходимость. Решение было принято, что не с центра начинаем, а с округов столицы региона. Сделали шикарный Кольский парк и другие локации. Постепенно мы подходим и к центру Мурманска, так как он требует радикального преображения. Проект реконструкции площади стал победителем в ходе всероссийского голосования по объектам комфортной городской среды, которое завершилось в мае. Жители выбрали этот проект для реализации. Сейчас идёт доработка эскизного проекта, далее выставим на голосование жителям, после разработаем проектно-сметную документацию, определим источник финансирования и начнём работу. И это будет не быстро, но современно и хорошо», – ответил глава региона.

В рамках визита Максим Орешкин также посетил пространство «Контейнер-холл» в Мурманске и Поморскую набережную в Коле, где проводится масса мероприятий для северян, в том числе и молодёжных.

Говоря в ходе встречи о впечатлениях от региона, Максим Орешкин отметил, что они самые позитивные, Мурманск – очень приятный город, а будет ещё лучше. «Дальше всё зависит от тех, кто сегодня в зале. Каждый может реализовать свою инициативу, проект, дело», – сказал помощник Президента РФ.

Фото: https://gov-murman.ru