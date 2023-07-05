Помощник Президента РФ Максим Орешкин и губернатор Андрей Чибис посетили образовательные учреждения Мурманской области

Сегодня помощник Президента РФ Максим Орешкин с рабочей поездкой находится в Мурманской области. В рамках деловой программы вместе с губернатором Андреем Чибисом он посетил Мурманский индустриальный колледж и Мурманский арктический университет.

В индустриальном колледже гости осмотрели мастерские и учебные кабинеты, в том числе помещения, где сейчас проводятся ремонтные работы. В этом году в колледже обновляют спортивный зал, холл и промышленный цех. Также там готовится к открытию современное пространство «СОПКИ.СПОРТ».

По итогам 2022 года учебное заведение входит в «100 лучших колледжей страны». В колледже открыты специализированные центры компетенций и мастерские с современной учебно-материальной базой и оборудованием по различным направлениям – электромонтаж, инженерный дизайн, сварочные технологии, токарные и фрезерные работы, обработка листового материала и другое. Современное и качественное оснащение стало возможным, в том числе, благодаря победе в конкурсном отборе на предоставление грантов из федерального бюджета.

В 2023 году колледж стал региональным оператором Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» – в марте там провели первый региональный чемпионат по 47 компетенциям.

Совместно с социальными партнёрами – ФГУП «Атомфлот», «НОВАТЭК», АО «Мурманский морской торговый порт» и другими организациями в колледже проводятся производственные совещания, экскурсии студентов и педагогов на промышленные производства, где впоследствии студенты проходят практику, а по окончании обучения трудоустраиваются.

Кроме того, студенты и педагоги колледжа принимают активное участие в оказании помощи бойцам СВО, делают походные печи, саперные крюки-кошки, изделия и комплекты хвостовик и другое.

«Мы видим, что сфера средне профессионального образования в регионе развивается. В колледже ведётся ремонт и уже осенью ребята пойдут учиться в обновленных условиях», – отметил Максим Орешкин.

Далее помощник Президента РФ Максим Орешкин и губернатор Андрей Чибис посетили Мурманский арктический университет, где осмотрели кафедру судовых установок, лабораторию 3d моделирования нефтегазовых процессов, центр арктической компетенций ПАО «Газпром Нефть» и интерактивный учебный класс «Роснефть».

В университете реализуются 208 образовательных программ среднего профессионального и высшего образований. Подготовка кадров ведётся для рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей, морской транспортной, судоремонтной, нефтегазовой, горно-металлургической, энергетической, строительной и других отраслей промышленности Мурманской области и всей Арктической зоны Российской Федерации. МАУ единственный в регионе вуз, осуществляющий подготовку кадров с высшим педагогическим и медицинским образованиями, для социальной сферы культуры и искусства.

С 2023 года МАУ планирует участвовать в таких федеральных конкурсах и программах как Программа стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и Передовые инженерные школы.

Напомним, с инициативой по формированию отдельных треков для вузов арктической зоны в части возможности их участия в программе «Приоритет – 2030» и конкурсном отборе на строительство кампусов мирового уровня выступил губернатор Андрей Чибис на заседании рабочей группы по развитию Арктики Госсовета РФ.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что для арктического макрорегиона, дающего большой объём ВВП для страны, принципиально важно иметь современную инфраструктуру университетов.

«Очень важно создавать условия для того, чтобы удерживать здесь людей, привлекать. Совершенно очевидно, нужен импульс, деньги, ресурсы, подходы для того, чтобы наши города становились всё более комфортными», – сказал он.

Фото: https://gov-murman.ru