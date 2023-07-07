Помощник Президента РФ Максим Орешкин и губернатор Андрей Чибис провели встречу с предпринимателями Мурманской области

Вчера на площадке Центра управления регионом помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретились с предпринимателями региона.

«За любой цифрой и проектом всегда стоят конкретные люди. Нужно понимать, что этих людей волнует, куда они собираются двигаться. В Мурманской области есть достойные бренды. Все проекты развиваются и двигаются вперед, темпы роста очень высокие», – подчеркнул Максим Орешкин.

Представителей малого и среднего бизнеса интересовали вопросы развития бренда, расширения существующих рынков сбыта и экспорта, а также услуги по маркетинговому сопровождению. Один из вопросов касался изменения тарифных ставок на электроэнергию для фудтраков.

«Фудтраки активно развиваются на территории региона, в том числе и в ЗАТО. Мы выделяем гранты на их поддержку и не только. Взяли в работу задачу пересмотреть места размещения объектов нестационарной торговли и подведения к ним электричества или компенсации расходов на подведение, для того чтобы таких вкусных и ярких точек становилось всё больше, и они были доступны для жителей и гостей Мурманской области», – отметил глава региона.

Ещё один вопрос касался организации на территории санатория в Апатитах центра современного искусства с возможностью размещения постоянной и временной экспозиций работ российских и зарубежных художников, помещений для занятий, развития детей и молодежи. Максим Орешкин предложил наладить коммуникацию с Министерством культуры Российской Федерации для организации дальнейших выездных выставок.

Также поступил вопрос, касающийся придорожного сервиса.

«Полноценный дорожный комплекс работает в Печенгском округе. Он интересен не только туристам. В первую очередь, об открытии здесь АЗС на встречах просили местные жители. Отличительная черта дорожного кафе – это меню, где представлена арктическая кухня с блюдами из оленины, семги, трески и другие. В рамах проектного финансирования похожий комплекс появится в этом году в Ловозере. Кроме того, сейчас идет разработка проекта по созданию придорожного сервиса по пути в Териберку, которую активно посещают наши жители и гости региона», – рассказал Андрей Чибис.

Максим Орешкин предложил тиражировать успешный опыт по организации придорожного комплекса на федеральные трассы.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, предприниматели представили и свои предложения. Они касались формирования конкурентных преимуществ нашего региона, а именно создания магазина локальных товаров, разработки обучающего курса по принципам работы с франшизами, а также организации мастер-классов для детей с привлечением профессиональных спикеров и блогеров.

«Очень полезный состоялся разговор. В ходе общения открываешь новые задачи, рождаются новые идеи. Одной из таких идей стало возможное финансирование магазина локальных товаров Мурманской области. Но прежде всего в создании такого магазина должны быть заинтересованы сами предприниматели. Мы, в свою очередь, готовы поддержать эту инициативу», – добавил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru