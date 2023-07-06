Помощник Президента РФ Максим Орешкин: Мурманск – на 100% опорный арктический город

Вчера в рамках визита помощника Президента РФ Максима Орешкина в Мурманскую область состоялось посещение ряда компаний и производственных площадок, в числе которых – Мурманский морской рыбный порт. Он специализируется на перегрузке грузов рыболовных судов и транспортных рефрижераторов.

Глава региона Андрей Чибис продемонстрировал производственные площадки и рассказал о планах по развитию и модернизации порта, в том числе – судоремонтных мощностей.

«Я приехал увидеть реальную картину, все акценты для экономики, как город развивается, производство, с точки зрения человеческого капитала. Рыбное производство – очень перспективное направление развития. Да, пока рыбный порт не в том состоянии, в котором хотелось бы, надеюсь, что будут приняты соответствующие решения, и здесь будет позитивная динамика. Арктика – это абсолютный приоритет. Президент уже запустил большую программу развития Дальнего Востока, можно в скором времени будет говорить, что импульс появляется и у арктических городов. Мурманск – на 100% опорный арктический город. Он имеет важное стратегическое значение для всей страны, какой аспект ни взять», – подчеркнул в ходе посещения предприятий Максим Орешкин.

Андрей Чибис поблагодарил Максима Орешкина за визит и внимательное отношение к региону и северянам.

«На рабочей группе Госсовета и с Максимом Орешкиным обсуждали опорные города Арктики. Наша общая позиция – те города, которые дают весомый вклад в развитие глобальной экономики Арктики, стратегически важны для всей страны: логистически, минерально-сырьевой базой. В такие города нужно всем вместе вкладываться – больше ресурсов, разумный подход к инвестициям, чтобы там жило как можно больше людей, востребованных на проектах, реализуемых в Арктической зоне. Дополнительный импульс, инвестиции в развитие арктических городов – это для нас принципиально важно. Мы сегодня начали с рыбного порта, портовой инфраструктуры. Завтра посмотрим мощнейшие инфраструктурные проекты, которые реализуются при поддержке президента нашей страны Владимира Путина. Отдельная тема, очень важная – это места дислокации наших военнослужащих. У нас запланированы, в том числе встречи с молодёжью и предпринимателями, чтобы действительно предоставить максимум информации для принятия необходимых решений», – отметил Андрей Чибис.

Также в рамках деловой программы состоялся визит в Мурманский морской торговый порт. Крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне находится в незамерзающей акватории Кольского залива и имеет открытый выход в океан, обеспечивая круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всём мире: портами Западной Европы, Ближнего Востока, Африканского континента, Северного морского пути, архипелага Шпицберген. Средняя интенсивность погрузки навалочных грузов – до 35 тысяч тонн в сутки. Мощности ММТП позволяют осуществлять перевалку навалочных и любых генеральных грузов, в том числе крупногабаритных, длинномерных, тяжеловесных (до 80 тонн). Порт – важная часть инфраструктуры Мурманского транспортного узла, создание которого активно ведётся по поручению президента Владимира Путина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Максим Орешкин и Андрей Чибис посетили и рыбоперерабатывающую фабрику и магазин компании «Мурман СиФуд» в Коле. Проект реализован благодаря государственной программе поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли. Завод оснащен оборудованием по производству филе и фарша из трески и пикши, иной продукции из трески или пикши суммарной производительностью свыше 60 тонн продукции в сутки, а также продукции из отходов производства. Особенность производственной линии компании «Valka EHF»: полностью автоматизированная линия разделки костей и порций, в которой используется комбинация рентгеновской технологии для определения местоположения рыбных костей и водоструйных роботов для точной резки костей и порционирования рыбного филе. По отзывам Европейских специалистов, данный завод входит в топ-5 крупнейших рыбоперерабатывающих фабрик Европы. С апреля 2022 года рядом с территорией фабрики начал работу фирменный магазин, где реализовываться рыбная продукция.

«Прошлись по производству и посетили рыбный магазин. Отмечу, цены на рыбу ниже, чем в Москве. Высокое качество, современные технологические процессы, чистота, все отлаженно. Это гарантирует, что свежая рыба попадает на прилавки в Мурманске и всей России», – отметил Максим Орешкин.

«Для нас якорь по цене – это треска. Здесь она продается по 279 рублей килограмм. А те, кто хочет купить ещё выгоднее – по субботам эта треска продается на ярмарке «Наша рыба». Важно, что наши предприниматели не просто добывают рыбу, перерабатывают и экспортируют на нашем берегу. И это свидетельство инвестиций в родную землю. Мы вместе с муниципалитетом давали землю под этот достойный проект, расширение производства на нашей территории. И люди могут здесь купить достойный качественный продукт. Также мы говорили с сотрудниками, здесь нет текучки, люди получают достойную зарплату, это хорошие, современные рабочие места», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru