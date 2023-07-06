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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.23 12:45

Помощник Президента РФ Максим Орешкин: «Темпы роста у Мурманской области очень высокие. Команда правительства работает здорово и конкретно»

Помощник Президента РФ Максим Орешкин находится с рабочей поездкой в Мурманской области. Вчера вместе с губернатором Андреем Чибисом они посетили ряд промышленных предприятий, учебных заведений и общественных пространств, встретились с молодёжью и предпринимателями региона. По итогам первого дня Максим Орешкин дал высокую оценку работе команды регионального правительства, подчеркнув, что именно на местах можно понять реальную картину происходящего.

«За любой цифрой всегда стоят конкретные люди, конкретные проекты. Надо понимать детали, понимать, что этих людей волнуют, какие у них проекты и куда они собираются двигаться дальше. У нас состоялись две прекраснейшие встречи с молодыми ребятами и предпринимателями Мурманской области. У вас много чего интересного происходит. Проекты развиваются, темпы роста очень высокие. Руководство области справляется, команда работает здорово и конкретно. Наша задача только помочь, поддержать там, где необходима федеральная поддержка. Сейчас мы этим и занимаемся», – сказал Максим Орешкин.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил помощника Президента РФ за оценку и поддержку региональных проектов.

«Действительно, в тот момент, когда у нас возникают какие-то вопросы, я всегда могу оперативно обратиться и всегда нахожу поддержку. Те глобальные проекты, которые реализуются при поддержке президента Владимира Путина в Мурманской области, дают рост экономике и реально становятся локомотивами развития», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сегодня в планах поездки – посещение стратегических объектов Северного морского пути – порта «Лавна», элемента Мурманского транспортного узла – ж/д моста через реку Тулома. Далее запланировано посещение ряда закрытых административно-территориальных образований региона, где живут военнослужащие, в том числе участники специальной военной операции, и их семьи.

«Посещение Мурманской области только началось. Впереди у нас ещё два дня, посмотрим не только Мурманск, но и ЗАТО. Надо понимать, как выглядит жизнь в ЗАТО, какие там есть проблемы и какие решения нужно принять для того, чтобы через три-пять-семь лет ситуация менялась к лучшему», – сказал помощник Президента РФ Максим Орешкин.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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