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Мурманская область. Арктика (16+)20.08.24 10:00

Помощник Президента РФ Николай Патрушев и полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан обсудили возможность строительства новой верфи в Мурманской области и расширения провозной способности МТУ

Помощник Президента РФ Николай Патрушев и полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан вчера в ходе совещания по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике, развития судостроения и портовых мощностей в Мурманской области обсудили возможность строительства в регионе новой верфи и расширения провозной способности Мурманского транспортного узла.

Открывая совещание, помощник Президента РФ Николай Патрушев подчеркнул, что Северный морской путь имеет большое значение в развитии экономики страны. Однако, чтобы Севморпуть мог взять на себя роль одной из главных транспортных магистралей России, необходимо модернизировать инфраструктуру и обеспечить развитие портов Северного морского пути, в том числе Мурманска.

«Перспективный объём перевалки грузов к железнодорожному транспорту в направлении морского порта Мурманск к 2030 году должен составить более 100 млн тонн. И потребность перевозки грузов в ближайшей перспективе будет только возрастать. Это требует увеличения провозной способности дальних и ближних железнодорожных подходов к порту», – подчеркнул Николай Патрушев.

Потенциал Мурманского порта необходимо развивать, в частности, путём строительства современных отечественных грузовых судов, в том числе ледового класса.

«Сегодня мы осмотрели потенциальные площадки для строительства нового судостроительного предприятия. Рассчитываю на заинтересованное участие федеральных органов, правительства региона в реализации нового перспективного проекта», – сказал Николай Патрушев.

Вопросами реализации национальной морской политики по поручению Президента РФ Владимира Путина будет заниматься созданная 13 августа 2024 года Морская коллегия России.

«Мурманская область – это первый регион, где мы проводим совещание после принятия Президентом России решения о создании Морской коллегии. К участию в работе коллегии будут привлекаться заинтересованные должностные лица, губернаторы, учёные, представители бизнеса и общественности. На открытых диалогах готовы выслушать конкретные предложения по формированию и реализации национальной морской политики. Конструктивные предложения, которые прозвучат в ходе нашего совещания, учтём при подготовке доклада Президенту Российской Федерации», – сказал Николай Патрушев.

О необходимости модернизации действующих судостроительных производственных мощностей и их строительства, в том числе в Мурманске, в своей речи отметил и полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.

«Порт Мурманск является крупнейшим незамерзающим водным портом, не имеющим ограничений по размерам судов. Кроме того, он имеет выход в Мировой океан без прохождения международных проливов, что исключает риски негативных действий от недружественных стран. В регионе созданы необходимые условия для строительства новых судостроительных предприятий. Сегодня мы осмотрели предполагаемые площадки для строительства Мурманского судостроительного предприятия. Реализация этого проекта может дать новый импульс для развития социально-экономической сферы Мурманска и Мурманской области в целом», – подчеркнул Александр Гуцан.

Выступая на совещании, губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что правительством Мурманской области при поддержке правительства России ведётся системная работа по развитию Мурманского порта как мультимодального транспортного хаба. Осуществляется строительство новых терминалов и перевалочных комплексов. В декабре прошлого года запущено рабочее движение по железной дороге Мурманского транспортного узла, что позволяет увеличить в два раза оборот грузов в Кольском заливе. Но для увеличения провозной способности к порту Мурманск требуется развитие железнодорожной инфраструктуры.

«Необходимо, чтобы при планировании национального проекта в сфере развития транспорта, железнодорожной инфраструктуры, в рамках инвестиционной программы российских железных дорог были приняты и учтены все необходимые мероприятия по увеличению грузопотока на минимум 110 млн тонн. Если сейчас мы эту работу не начнём, то потом опоздаем. Просим нас поддержать. И второе – очень важно сегодня развивать тему судостроения. Мы заинтересованы, чтобы на территории Мурманской области появились судостроительные предприятия», – сказал Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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