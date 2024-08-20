Помощник Президента РФ Николай Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом

В региональном правительстве состоялась рабочая встреча помощника Президента РФ Николая Патрушева с губернатором Мурманской области Андреем Чибис. Во встрече также приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и начальник управления Президента РФ по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков.

В рамках рабочей встречи стороны обсудили ключевые проекты развития и благоустройства Мурманской области.

«На Севере – жить» – это не только идеология, это региональный стратегический план, реализация которого даёт безусловный эффект. Самое главное достижение – это миграционный прирост. Впервые с 1989 года в Мурманскую область приехало жить и работать больше людей, чем уехало. Важно, что раньше люди на Севере жили по-другому. Было распределение – люди ехали туда, куда их направило государство. Кроме того, за счёт внедрения различных проектов и создания комфортных условий для жизни нам удалось замедлить темп снижения численности населения в семь раз. Мы ставим перед собой важнейшую задачу – сохранить эту тенденцию за счёт прироста трудоспособного населения. Поэтому мы особое внимание уделяем росту экономики и созданию рабочих мест в Мурманской области», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Участники рабочей встречи поблагодарили губернатора Андрея Чибиса за особое внимание к развитию Мурманской области и принятие важнейших решений, которые способствуют развитию региона, а также Арктической зоны РФ и всей страны. В частности, Николай Патрушев уделил особое внимание социально-экономическому развитию прибрежных населённых пунктов Мурманской области.

Напомним, накануне в правительстве Мурманской области состоялось совещание по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике, развития судостроения и портовых мощностей в регионе, в котором приняли участие помощник Президента РФ Николай Патрушев и полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. Основной повесткой рабочего совещания стала возможность строительства в регионе новой верфи и расширения провозной способности Мурманского транспортного узла.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сегодня помощник Президента РФ Николай Патрушев оценит ход работ по реализации комплексного плана реновации ЗАТО в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/