Помощник Президента РФ Николай Патрушев высоко оценил реализацию комплексных мероприятий в рамках реновации ЗАТО и регионального плана «На Севере – жить» в гарнизоне моряков-подводников

Сегодня помощник Президента РФ Николай Патрушев, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, начальник управления Президента РФ по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетили ЗАТО Александровск. В рамках визита делегация оценила ход работ по реализации комплексного плана реновации ЗАТО и регионального плана «На Севере – жить» в городе подводников Гаджиево.

Напомним, преображение заполярных гарнизонов – инициатива губернатора Андрея Чибиса, которую поддержал Президент России Владимир Путин.

«Поддержка военнослужащих и их семей – важнейшая задача, которая стоит сегодня перед федеральным и региональным правительствами. Программа реновации ЗАТО – это инструмент, который помогает не просто создавать комфортные условия для военнослужащих и их семей, но и преображать населённые пункты ЗАТО Мурманской области», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Так, в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в Гаджиево выполнено благоустройство центральной площади имени Героя Советского Союза Л.А. Матушкина и набережной озера. В 2021 году, после победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, был разработан проект благоустройства. Работы проводились комплексно в несколько этапов, с привлечением областных и федеральных средств. На участке сделано асфальтирование, озеленение, установлены лавочки и урны, малые архитектурные формы, сцена. Площадь стала центром притяжения для горожан всех возрастов.

Также уделено внимание единственному в городе культурно-досуговому учреждению, бывшему Дому офицеров. В здании был выполнен ремонт системы отопления и водоснабжения, электроснабжения, фасада и крыльца, кровли, спортивного зала, сцены и сценического оборудования, произведена замена деревянных окон на современные стеклопакеты, установлены системы охраны и видеонаблюдения, произведён косметический ремонт, приобретено звуковое, световое оборудование, мебель, оргтехника и другое.

Подробнее о реализации комплексного плана реновации ЗАТО в городе подводников Гаджиево рассказал глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов.

Он подчеркнул, что с 2019-го по 2023 годы на развитие населённых пунктов ЗАТО Александровск было направлено 340 млн рублей.

За это время выполнен ремонт 107 муниципальных квартир, капитальный ремонт кровель трёх социальных объектов, капитальный ремонт пяти многоквартирных домов. Например, в Полярном впервые фасадные работы проводились с утеплением специальной системой термолэнд. Помимо этого, велась и замена окон в подъездах на современные стеклопакеты и ремонт входных групп.

В Гаджиево за три года выполнен демонтаж семи домов, сделан ремонт кровли Центра творчества и досуга и школы №279, ремонт фасада и муниципальных квартир.

В программе реновации 2024-2026 годов запланировано строительство и ремонт социальных объектов, демонтаж нежилого фонда, ремонт дорог и инженерной инфраструктуры: сети тепло- и водоснабжения, водоотведения, ремонт оборудования котельных. Перемены затронут каждый населённый пункт ЗАТО Александровск.

В Гаджиево – это строительство нового современного детского сада, куда будут переведено более 200 детей, посещающих детские сады, находящихся в жилых домах.

Также продолжится капитальный ремонт в Центре творчества и досуга – запланированы работы в фойе и концертном зале, обновление ждёт и другие социальные учреждения, многоквартирные дома, дороги и тротуары.

Всего в ЗАТО Александровск на 2024-2026 годы запланировано 50 мероприятий на 5,4 млрд рублей.

Помощник Президента РФ Николай Патрушев высоко оценил ход работ в рамках плана реновации ЗАТО в Гаджиево, отметив важность обеспечения семей военнослужащих и их семей достойными условиями жизни.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, также в рамках визита в Гаджиево помощник Президента РФ Николай Патрушев посетил базу подводных кораблей Северного флота, в том числе побывал на борту атомной подлодки «Император Александр III».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/