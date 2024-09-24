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Мурманская область. Арктика (16+)24.09.24 21:55

Помощник Президента РФ Владимир Мединский и губернатор Андрей Чибис провели «Арктический диалог» с молодёжью Мурманской области

Сегодня в Кольском Заполярье работает помощник Президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. В ходе визита состоялась встреча в рамках проекта «Арктический диалог» с воспитанниками центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить» и участниками регионального отделения РВИО. 

Владимир Мединский и Андрей Чибис ответили на вопросы заполярной молодёжи, поделились примерами из жизни, рассказали о том, какие профессии будут наиболее востребованы в ближайшем будущем.

Отдельной темой обсуждения стала история, так как Владимир Мединский вместе с академиком Российской академии наук Александром Чубарьяном являются авторами единых учебников по мировой и российской истории для школьников 5–9-х классов и 10-11 классов, а также студентов колледжей и техникумов.

Один из вопросов касался исторических фактов. Ученица 11 класса Марьяна поинтересовалась как научиться отличить достоверную и недостоверную информацию, истину от откровенной лжи.

«Мы живём в век продвинутых технологий, которые порой работают против нас – проявляется всё больше исторических фейков, так как с помощью искусственного интеллекта и компьютерных технологий можно смоделировать любое фото, видео, заявление исторического деятеля», – сказала она.

Владимир Мединский подчеркнул, что историю необходимо не просто учить, а анализировать.

«Истина в истории – вещь относительная. Потому что история – наука субъективная. На уроках, в первую очередь, надо не просто зазубривать, а обсуждать и даже спорить. Потому что в споре, во-первых, вы запомните предмет лучше, во-вторых, научитесь думать. Ну, и конечно, нельзя черпать исторические знания из социальных сетей. Для начала надо прочитать учебник. А потом уже всё остальное», – убеждён помощник Президента России Владимир Мединский. 

О важности истории также сказал губернатор Андрей Чибис.

«История, на мой взгляд, очень полезная штука. И с точки зрения понимания можно-нельзя, с точки зрения оценки скорости и с точки зрения дополнительной мотивации и аргументов для принятия тех или иных решений. Для меня история – абсолютно практический инструмент. Взять, например, историю с газом. Проект по газификации появился в 1975 году. А мы только сейчас добились этого решения. Если бы эта информация попалась бы мне раньше, мне было бы проще. И сейчас, как только у нас будет газ, как топливо, в Мурманской области будет абсолютно другой доход людей, другой доход бюджета, снизится себестоимость продукции. Мы как регион станем конкурентнее», – подчеркнул Андрей Чибис. 

В ходе диалога Владимир Мединский дал совет заполярным школьникам о том, как правильно написать конспект, чтобы подготовиться к экзаменам на «отлично».

«Хороший конспект – это 10% текста в учебнике. Можно меньше. Естественно, никто никогда не пишет конспекты предложениями. Только отдельные слова, цифры, факты, имена, которые вы считаете важными. Плюс для оформления конспекта всегда используйте цветные ручки. И самое главное – смысл конспекта должен быть в изложении логики события», – рассказал Владимир Мединский.

Участники встречи, задавшие наиболее интересные вопросы, получили в подарок новый учебник истории, автором которой является Владимир Мединский.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «Арктический диалог» – дискуссионная площадка, которая даёт возможность заполярной молодёжи в неформальной обстановке обсудить интересующие вопросы с гостем проекта лично, либо по видеосвязи.

Гостями «Арктического диалога» в разное время становились тележурналист Андрей Малахов, заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин, государственный деятель и профессор ВШЭ Кирилл Андросов и другие. 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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