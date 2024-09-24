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Мурманская область. Арктика (16+)24.09.24 19:00

Помощник Президента РФ Владимир Мединский высоко оценил формат организации образовательного процесса в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить»

Сегодня в Мурманскую область с рабочим визитом прибыл помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом он посетил Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить» в посёлке Магнетиты. Также Владимир Мединский ответил на вопросы заполярной молодёжи и представителей регионального актива Российского военно-исторического общества в рамках губернаторского проекта «Арктический диалог» и провел встречу с учителями истории из разных образовательных учреждений Мурманской области.

«Подобные Центры гражданско-патриотического воспитания одновременно выполняют несколько важнейших функций, которые помогают внести разнообразие в образовательный процесс. Помимо того, что школьники продолжают обучение, когда приходят в этот Центр, они также получают знания в части военного и спортивного отдела, а также профориентации. Очень важно, что профориентация осуществляется в том числе на без предприятий, которые активно развиваются в Мурманской области. Формат, избранный губернатором Андреем Чибисом для организации подобного Центра, на мой взгляд, очень хороший, и его стоит тиражировать в масштабах страны», – подчеркнул Владимир Мединский.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что обучение в Центре гражданско-патриотического воспитания даёт юным северянам исчерпывающие знания об истории, становлении и экономики Кольского края, в связи с чем Центр будет расширяться.

«Мы активно занимаемся военно-патриотическим воспитанием юных северян в Мурманской области. Это направление объединяет и формирование гражданской позиции, и получение знаний об истории и экономическом развитии родной области, о людях, которые здесь живут и работают. А также знаний о военном деле – от тактической медицина до принципа работы беспилотных систем. Ребята, которые проходят обучение в этом Центре, погружаются в то, что составляет экономику Мурманской области, узнают больше о реализуемых проектах. Мы будем продолжать работу в данном направлении, а это значит, что Центр будет расти и расширяться», – отметил Андрей Чибис.

Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить» в рамках одноименного стратегического плана создан в 2023 году по инициативе председателя регионального отделения, губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В рамках визита Владимиру Мединскому провели экскурсию по жилым корпусам, показали инфраструктуру и пространства, в которых ребята посещают лекции, а также спортивный корпус, где юные северяне с удовольствием проводят свободное время и занимаются физической культурой.

Программа в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить» выстраивается с учетом возраста детей по группам: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. С момента открытия Центр посетили уже более 4 тысяч школьников из всех муниципалитетов региона. Центр направлен на решение приоритетной задачи по формированию единой региональной системы патриотического воспитания. В каждую смену Центра включены экскурсии на предприятия и знаковые исторические места региона. Также школьникам предлагаются теоретические занятия и практикумы, квесты и походы, подвижные и спортивные игры, встречи со знаменитыми людьми и лекции от членов РВИО в Мурманской области.

В «Арктическом диалоге» с Владимиром Мединским также приняли участие представители Регионального отделения Российского военно-исторического общества. Отделение проводит тематические выставки и военно-исторические реконструкции, научно-практические конференции и семинары, оказывает военно-патриотическим клубам посильную помощь в организации патриотических мероприятий.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, далее состоялась встреча Владимира Мединского с учителями истории образовательных учреждений Мурманской области. Во встрече приняли участие преподаватели из разных населённых пунктов: Мурманск, Североморск, Апатиты, Печенга, Мурмаши и другие. В рамках встречи Владимир Мединский презентовал учителям серию единых учебников по мировой и российской истории для школьников 5–9-х и 10-11 классов, а также студентов колледжей и техникумов.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

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