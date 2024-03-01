Помощник Президента России Максим Орешкин вручил губернатору Андрею Чибису награду конкурса отечественных брендов «Знай наших»

Состоялась церемония награждения победителей 2-го сезона конкурса растущих российских брендов «Знай наших». В торжественном мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В этом году на конкурс брендов, который проводят АСИ и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, поступило более 12 тысяч заявок, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. От Мурманской области заявки подали 82 предпринимателя. Самой популярной номинацией у заполярных предпринимателей стала – «Креатив».

По результатам конкурса в номинации «Продукты и питание» финалистом конкурса стал проект «Purpur coffee». Начав свой путь в 2022 году с открытия мобильной кофейни-фудтрака, команда «Purpur coffee» посетили за сезон более 10 мероприятий на территории области, в 2023 года открыли кофейню с посадочными местами. В рамках регионального конкурса «Губернаторский старт» проекту была дважды оказана финансовая поддержка: в 2022 году на сумму 1 млн рублей, в 2023 году – 2 млн рублей. Кроме того, автор проекта для реализации своей идеи воспользовался льготными займами НМКК «ФОРМАП» (Фонд) на общую сумму 2,1 млн рублей, а также консультационными услугами Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.

В специальной номинации «Самая смелая идея» лауреатом стал проект «Arctic.sup» – компания, предоставляет жителям и гостям Кольского полуострова возможность увидеть регион с воды: на сап-бордах, а также обучает классическому сёрфингу в Териберке. Проект также является победителем регионального конкурса «Предприниматель года 2023» в номинации «Старт».

В рамках конкурса Мурманская область также победила в номинации «Регион» за бренд, стратегический план и идеологию «На Севере – жить». Награду губернатору Мурманской области Андрею Чибису вручил помощник Президента России Максим Орешкин.

«Благодарю за высокую оценку. После того как мы объехали всю Мурманскую область, появилась эта идеология «На Севере – жить». В рамках послания неоднократно Президент упоминал проекты, которые реализуются в нашем регионе. Одно из важнейших для нас - это газификация. Мы понимаем, что у нас мощное будущее, благодаря такой поддержке Президента. Я отдельно хочу сказать спасибо Максиму Орешкину за то, что он, действительно, вникает в проблемы регионов и их защищает. Низкий за это поклон», - отметил Андрей Чибис.

Победители конкурса «Знай наших» получат помощь в продвижении на маркетплейсах и в медиа, доступ к обучающим программам, индивидуальные встречи с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, а также бесплатное участие в крупных мероприятиях.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, конкурс российских растущих брендов «Знай наших» был запущен по поручению Президента России в 2022 году в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступили АСИ и Фонд «Росконгресс» при участии ВЭБ.РФ. Участниками конкурса могут стать предприниматели – представители малого и среднего бизнеса, – чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства, а также чьи товары уже высоко оценены потребителями.

Фото: https://gov-murman.ru