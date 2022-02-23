Помощник Президента России Владимир Мединский и губернатор Андрей Чибис приняли участие в акции «Выстрел Памяти» в Мурманске

Сегодня в День защитника Отечества в Мурманске с площадки мемориала Защитникам советского Заполярья в полдень был произведён одиночный артиллерийский выстрел в память о героях, отстоявших страну в годы Великой Отечественной войны. В церемонии «Выстрела Памяти» приняли участие помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, губернатор Андрей Чибис и командующий Краснознамённым ордена Ушакова Северным флотом, адмирал Александр Моисеев.

«23 февраля – это, в первую очередь, праздник тех, кто сегодня защищает нашу Родину. К сожалению, сложно найти страну, которая в большей степени хотела бы мира, а ведь ни один народ не страдал от войн на протяжении своей истории как многонациональный российский народ. Но в настоящее время единственным залогом мира в нашей стране является высокий уровень обороноспособности. Мы поздравляем тех, кто этот мир обеспечивает, – защитников нашей страны. А здесь на Севере, особенно, это очень сложная работа, очень тяжёлая, не всегда благодарная», – сказал Владимир Мединский.

Благодарность тем, кто в настоящее время служит и защищает страну, выразил и губернатор Андрей Чибис.

«Отдельно хочу сказать спасибо всем тем, кто сегодня служит на Кольской земле, всему нашему Северному флоту и другим подразделениям Минобороны России, которые находятся на территории Мурманской области. Благодаря такой самоотверженной тяжёлой службе мир возможен, и мы находимся в безопасности. Низкий им поклон. И, конечно, мы не только в этот день должны помнить о тех, кто погиб, кто защищал Кольскую землю от фашистов. Всех с праздником, долгой памяти тем, кто спас нашу страну. А будущим нашим защитникам хочется пожелать быть достойными своих предков и предшественников», – подчеркнул глава региона.

Как отметил командующий Краснознамённым ордена Ушакова Северным флотом, адмирал Александр Моисеев, что именно человек в погонах в первую очередь думает о мире, а не о применении оружия.

«Пользуясь случаем, хотел бы поздравить в этот день своих подчинённых, которые находятся сейчас вне дома, вне пункта базирования и дислокации, а в дальних походах, других полигонах, качественно решая поставленные задачи. С праздником вас, с Днём защитника Отечества», – сказал адмирал Александр Моисеев.

Участники акции «Выстрел памяти» возложили цветы к Вечному огню у подножия монумента Защитникам советского Заполярья и почтили память погибших за Родину минутой молчания.

Напомним, на Севере впервые такая акция прошла в 2021 году также в День защитника Отечества. А стартовал Выстрел Памяти в 2017 году в городе воинской славы Калач-на-Дону. Теперь традиционно в День Победы и в памятные даты в полдень производится одиночный холостой выстрел из артиллерийского орудия в память о подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны, о павших защитниках Отечества.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 1920-1921 годах День Красной Армии не праздновали. А в 1922 году 23 февраля на Красной площади состоялся парад войск, а вечером – торжественное заседание Моссовета совместно с представителями воинских частей. Именно с этого года, 100 лет назад, День защитника Отечества стал всенародным.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440932/#&gid=1&pid=14