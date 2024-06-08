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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.24 15:00

Поможем Мурманскому филиалу АО «Ситиматик» придумать имя новому питомцу - самцу мохноногого канюка

У самки мохноногого канюка Исбъерн, которая постоянно проживает на территории «Экотехнопарка» в Мурманской области, появился друг – молодой самец.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в конце осени прошлого года его подобрали неравнодушные люди в районе Мончегорска. Птица была травмирована – у неё обнаружили сложный перелом левого крыла, и сильно истощена. Самостоятельно охотиться пернатый хищник уже не мог и, скорее всего, в дикой природе зиму бы не пережил. Но ему повезло – он попал в заботливые руки ведущего инженера по орнитологическому обеспечению безопасности Мурманского филиала АО «Ситиматик» Натальи Раевской, которая его выходила. Когда молодой канюк поправился в прямом и переносном смысле этого слова, его подсадили в вольер к самке Исбъерн и определили на «службу» в «Экотехнопарке».

«Канюки – миролюбивые птицы и сородичей не гоняют, в отличие от ястребов», – пояснила Наталья Раевская. Клички у нового питомца ещё нет, и Наталья предлагает всем желающим проявить креативность и придумать ему имя. Свои варианты можно прислать в сообщениях официальной группы регоператора в соцсети «ВКонтакте»:  https://vk.com/regoperator51.

Автор самого подходящего имени получит возможность приехать в «Эконтехнопарк» и сфотографироваться с птицей.

Установившаяся тёплая погода в Заполярье служит серьёзным подспорьем для специалистов Мурманского филиала АО «Ситиматик» и их подопечных хищников. Ястребы-тетеревятники Дарвин, Кассиопея, а также Исбъерн ежедневно отгоняют от полигона птиц, предпочитающих кормиться пищевыми отходами. В прохладную погоду незваные гости ведут себя агрессивнее. Когда температура воздуха повышается, на них проще воздействовать.

Если бы не орнитологи, то к 2024 году количество чаек и ворон на объекте утроилось бы, и продолжило увеличиваться в последующие годы в геометрической прогрессии, что создавало бы серьёзные проблемы для нормальной работы предприятия. При необходимости на помочь хищникам приходят современные системы, в частности, биоакустическое оборудование Аэро-М4. Оно отпугивает птиц от производственных площадок при помощи записанных криков их сородичей, которые предупреждают об опасности, звуков выстрелов и других неприятных шумов.

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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