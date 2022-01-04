Поножовщина в новогоднюю ночь, или Смерть от трёх ножевых ран

В Умбе расследуется уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего

Следственным отделом по городу Кандалакша следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области расследуется уголовное дело в отношении жителя посёлка Умбы 1985 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года подозреваемый и потерпевший 1982 года рождения распивали спиртные напитки в одном из баров Умбы, каждый в своей компании. Когда оба мужчины вышли на улицу, между ними начался словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс потерпевшему не менее трёх ударов ножом.

Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь и госпитализацию пострадавшего в лечебное учреждение, он скончался от полученных телесных повреждений.

Подозреваемый в настоящее время даёт признательные показания. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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