Поощрение школьников: матери хвалят, отцы платят

Мотивация рублем: в каждой девятой семье школьнику платят за успеваемость. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1000 родителей учеников из всех округов страны.

Устная похвала является самым популярным способом поощрения детей: без подарков и денег, исключительно добрым словом мотивируют школьников к хорошим поступкам 3 из 10 родителей. На втором месте такая поощрительная мера, как поездки в развлекательные места (24%), на третьем — исполнение желаний ребёнка (23%). Реже мотивируют подарками (17%), разрешением на компьютерные игры или просмотр ТВ (13%).

Деньги или сладости идут в ход у 12% опрошенных. И только 7% родителей не поощряют детей никак, даже словом.

Есть заметные различия в подходах матерей и отцов к мотивации школьников. Матери гораздо чаще отцов ограничиваются только устной похвалой (46% против 25% соответственно). Отцы же чаще матерей практикуют денежное поощрение (14 и 7%) и чаще дарят подарки (19 и 13%). Но при этом среди мужчин больше и тех, кто никак не поощряет детей (8 и 4%).

За 3 года доля родителей, поощряющих детей исключительно устной похвалой, выросла с 25 до 30%. А вот исполнять желания детей, дарить подарки и возить в поездки в благодарность за хорошие поступки стали реже. Чуть возросла доля тех, кто разрешает компьютерные игры или телевизор в качестве награды (с 11 до 13%).

Что касается прямой платы за хорошие отметки, то эта практика остаётся редкой. Доля тех, кто даёт деньги школьнику за каждую хорошую оценку, составляет 7%, ещё 4% платят только за пятерки. Отцы практикуют финансовое поощрение за положительные отметки в 2 раза чаще матерей (14 и 6% соответственно).

Время проведения опроса: 12—27 января 2026 года.

