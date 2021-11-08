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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.21 13:00

Попасть ниткой в иголку при весе в 22 тонны – в ММТП выполнена новая уникальная операция

Уникальную грузовую операцию успешно выполнили работники АО «Мурманский морской торговый порт». На причале №14 грузового района №2 были проведены работы на борту специального судна - технологического понтона-камнеукладчика «Арктик Скрэйдвэй» («Arctic Scradway», флаг Российской Федерации).

Суть погрузо-разгрузочной операции состояла в подъёме трубы для отсыпки щебня из горизонтального положения в вертикальное, её перемещении и установке в рабочем положении. При этом вес трубы составляет 22 тонны, а необходимая высота подъёма крана – 38 метров от уровня моря. Для выполнения работ специалистами АО «ММТП» был задействован первый в нашей стране кран российского производства с максимальной грузоподъемностью 124 тонны «Витязь», произведенный отечественной компанией ЗАО «СММ».

«Это была по-настоящему ювелирная работа. При весе груза в 22 тонны точность работы с ним измерялась миллиметрами. Это все равно, что попасть ниткой в иголку. И мы с этим справились!» - сказал начальник грузового района №2 Игорь Кукунин, непосредственно руководивший погрузо-разгрузочной операцией.

Руководитель грузового района отметил всех работников укрупненной бригады №2, которые участвовали в работе. При этом особо выделил докера-механизатора Вадима Голдобина, который управлял краном и своими филигранно точными действиями обеспечил стопроцентно точное перемещение груза.

«Благодаря имеющейся технике, наличию опыта и квалификации, подобную операцию в Мурманской области может выполнить только Мурманский морской торговый порт. При её проведении учитывались все факторы, влияющие на результат, – от времени приливов и отливов до ветра. Было обеспечено эффективное взаимодействие со всеми службами: администрациями порта, судна, подразделениями предприятия. Как результат – задача выполнена оперативно и на высоком уровне», - сказал главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов.

Напомним, новый кран «Витязь» был введён в эксплуатацию в Мурманском морском торговом порту в сентябре 2021 года. Высота крана – 68 метров, максимальная грузоподъемность «Витязя» в крюковом режиме - 124 тонны. Он является самым высокопроизводительным в своем классе из ранее изготовленных кранов ЗАО «СММ», включает в себя все лучшие и наиболее современные технические решения, применяющиеся в краностроении и относится к последнему поколению перегрузочной техники. После выполнения подготовительных работ технологический понтон «Арктик Скрэйдвэй» будет задействован для проведения работ в Арктической зоне РФ в рамках реализации масштабных инфраструктурных проектов.

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Последние комментарии

Игорь
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Николай
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А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
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