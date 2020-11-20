Подводная волоконно-оптическая линия связи свяжет Мурманск и Владивосток«И тебя вылечат, и тебя»… В период пандемии пациентам с хроническими заболеваниями продолжают оказывать медицинскую помощь в неотложном и плановом порядке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)20.11.20 11:00

Попечительский совет Фонда капитального ремонта Мурманской области обсудил предварительные итоги его работы

Состоялось очередное заседание попечительского совета Фонда капитального ремонта Мурманской области, которое возглавил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Члены совета обсудили выполнение региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Из 255 жилых объектов, в которых в 2020 году был запланирован капитальный ремонт, на сегодняшний день работы выполнены в 202. В том числе за счет субсидии из областного бюджета в размере 327 миллионов рублей работы проведены в 110 многоквартирных домах: в 28 зданиях приведено в порядок 12 крыш и 16 фасадов, еще для 10 жилых объектов разработана проектная документация. В 82 МКД за счёт средств субсидии и уплаченных собственниками взносов на капитальный ремонт заменены лифты, у которых превышен максимальный срок эксплуатации.

Также за счёт дополнительно выделенных из регионального бюджета 34 миллионов рублей в ближайшее время планируется заменить 32 вышедших из строя бойлера в многоквартирных домах Мурманска и Кандалакши. В 2021 году запланировано провести капитальный ремонт в 137 многоквартирных домах.

«Большинство подрядных организаций выполнили работы качественно и в срок. С теми же, кто нас подвели, Фонд инициирует процедуру расторжения договоров в одностороннем порядке с выставлением штрафных санкций. По факту расторжения документы будут направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы для включения компаний в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков)», – доложил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

На сегодняшний день не погашена задолженность населения перед Фондом в размере 781 миллиона рублей. В 2020 году было взыскано чуть больше 80 миллионов рублей. Работа расчетного и правового отделов перестроена для ведения активной претензионно-исковой работы, а также добровольного заключения соглашений о рассрочке оплаты задолженности.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, члены совета предложили усилить разъяснительную работу с жителями Мурманской области, в том числе и с помощью депутатского корпуса, а также наладить взаимодействие с организациями на предмет погашения задолженности перед Фондом.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ«Лапландия». 35 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В воскресенье в Мурманске состоится сбор вторсырья
Константин
13.11.20 08:57
Обдираловка , баринам на гучи не хватает
Комментарий к новости:135 жителей Мурманска могут быть оштрафованы за нарушение режима самоизоляции
Евгений_М
11.11.20 23:20
Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
Комментарий к новости:Атомоход «Арктика» выйдет на трассы Севморпути в конце недели
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области часть оптовиков снижает цены на бензин, а на отдельных АЗС они растут-PRO Валюту (16+)Североморские дружинники - в числе лучших-PRO Энергетику (18+)Бесперебойное электроснабжение медицинских учреждений на контроле регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Проект закона о защите интересов рыбаков-прибрежников внесён в Государственную Думу
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика