Попечительский совет Фонда капитального ремонта Мурманской области обсудил предварительные итоги его работы

Состоялось очередное заседание попечительского совета Фонда капитального ремонта Мурманской области, которое возглавил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Члены совета обсудили выполнение региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Из 255 жилых объектов, в которых в 2020 году был запланирован капитальный ремонт, на сегодняшний день работы выполнены в 202. В том числе за счет субсидии из областного бюджета в размере 327 миллионов рублей работы проведены в 110 многоквартирных домах: в 28 зданиях приведено в порядок 12 крыш и 16 фасадов, еще для 10 жилых объектов разработана проектная документация. В 82 МКД за счёт средств субсидии и уплаченных собственниками взносов на капитальный ремонт заменены лифты, у которых превышен максимальный срок эксплуатации.

Также за счёт дополнительно выделенных из регионального бюджета 34 миллионов рублей в ближайшее время планируется заменить 32 вышедших из строя бойлера в многоквартирных домах Мурманска и Кандалакши. В 2021 году запланировано провести капитальный ремонт в 137 многоквартирных домах.

«Большинство подрядных организаций выполнили работы качественно и в срок. С теми же, кто нас подвели, Фонд инициирует процедуру расторжения договоров в одностороннем порядке с выставлением штрафных санкций. По факту расторжения документы будут направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы для включения компаний в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков)», – доложил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

На сегодняшний день не погашена задолженность населения перед Фондом в размере 781 миллиона рублей. В 2020 году было взыскано чуть больше 80 миллионов рублей. Работа расчетного и правового отделов перестроена для ведения активной претензионно-исковой работы, а также добровольного заключения соглашений о рассрочке оплаты задолженности.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, члены совета предложили усилить разъяснительную работу с жителями Мурманской области, в том числе и с помощью депутатского корпуса, а также наладить взаимодействие с организациями на предмет погашения задолженности перед Фондом.