Попечительский совет оценил итоги работы и планы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов

Заседание совета прошло под председательством спикера регионального парламента Сергея Дубового. В центре внимания участников были итоги работы регионального оператора в прошлом году и выполнение краткосрочного плана капремонта в текущем году.

Прозвучало, что в минувшем периоде в регионе отремонтировано 252 дома, в том числе, 89 крыш, 37 фасадов, в 51 доме – инженерные сети. Фактически план выполнен на 99%. Участники заседания отметили положительную динамику по количеству объектов, охваченных программой капремонта. Вместе с тем, озвучен ряд замечаний, которые влияют на темпы и качество работ:

– На первый план выходит проблема собираемости платежей с населения, – отметил Сергей Дубовой. – Тех действий, которые принимаются самим Фондом, недостаточно. Необходимо продумать дополнительные меры по ликвидации задолженности. Денежные средства для реализации плана капремонта необходимы сейчас, постольку кровли, фасады, инженерные сети ветшают с каждым годом, а, следовательно, и стоимость, и объемы ремонтных работ возрастают. Попечительский совет запросил дополнительную информацию для более глубокого анализа причин низкой собираемости платежей и мер для погашения задолженности перед подрядчиками.

Сергей Дубовой подчеркнул, что задача попечительского совета – помочь фонду не допустить срыва сроков выполнения работ и избежать жалоб от жителей региона:

– Именно этот показатель отражает качество и результативность работы Фонда капремонта. В планах на 2021 год отремонтировать 208 домов, а общая стоимость планируемых работ – почти 1,2 миллиарда рублей. Перед нами стоят сложные задачи по реализации Программы реновации закрытых городов. Запланированы работы в Видяево, Высоком, Спутнике и Печенге, которые должны быть завершены до 1 июля. И если мы рассчитываем на средства из федерального центра в будущем году, все должно быть сделано в срок.