Поправки Основного закона страны поддержали 77,92% проголосовавших россиян

Центризбирком России на сегодняшнем заседании принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Согласно документу, по итогам голосования поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.

Элла Памфилова, глава ЦИК, отметила, что всего в списки участников голосования были включены 109 млн 190 тысяч 337 россиян. «В голосовании приняли участие 74 млн 215 тысяч 555 участников голосования, это 67,97%», - сказала Памфилова, добавив, что поправки поддержали 57 млн 747 тысяч 288 граждан РФ.

«Отказались от подписания протоколов лишь два члена комиссий от КПРФ: в Алтайском крае и Ханты-Мансийском автономном округе... В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий, 11 из которых от КПРФ. Все они не содержат фактов о нарушениях и не препятствовали этим членам комиссий голосовать за подписание протокола», - отметила глава ЦИК.