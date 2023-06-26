Поправки в Жилищный кодекс устраняют правовую неопределенность в вопросе непрерывности управления многоквартирными домами

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий обеспечить непрерывность управления многоквартирным домом в случаях, когда управляющая компания не продлила лицензию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующие поправки вносятся в Жилищный кодекс. Они дополняют основания прекращения действия лицензии на управление многоквартирными домами новым основанием – истечение действия лицензии (5 лет), если этот срок не продлён в порядке, установленном правительством РФ.

Это означает, что управляющая компания с истекшей лицензией должна продолжать работу по содержанию многоквартирного дома до момента, когда управление примет на себя другая компания.

Поправки устраняют правовую неопределенность в вопросе непрерывности управления многоквартирными домами. Они также позволяют уточнить порядок действия органов государственного жилищного надзора и местного самоуправления по определению дальнейшего способа управления такими домами.