Попрощались надолго – генеральное консульство Норвегии прекращает работу в Мурманске

Власти Норвегии приняли решение с 1 июля временно прекратить работу своего генерального консульства в Мурманске.

Как сообщают РИА «Новости», в норвежском МИДе объяснили закрытие консульства «сужением пространства для его работы по обеспечению интересов» Королевства. В Осло также допустили, что прекращение работы будет долгосрочным. Функции учреждения перейдут норвежскому генконсульству в Санкт-Петербурге.