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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.22 20:05

Попрощались надолго – генеральное консульство Норвегии прекращает работу в Мурманске

Власти Норвегии приняли решение с 1 июля временно прекратить работу своего генерального консульства в Мурманске.

Как сообщают РИА «Новости», в норвежском МИДе объяснили закрытие консульства «сужением пространства для его работы по обеспечению интересов» Королевства. В Осло также допустили, что прекращение работы будет долгосрочным. Функции учреждения перейдут норвежскому генконсульству в Санкт-Петербурге.

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