Популярность кредитов на отпуск за год снизилась вдвое

2 из 3 россиян планируют пойти в отпуск этим летом. 2% возьмут кредит, чтобы отправиться в путешествие. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения.

65% работающих планируют уйти в отпуск летом: 16% будут отдыхать дома, 13% отправятся на дачу или в деревню, 29% поедут по России, а 7% — за рубеж.

Женщины чаще выбирают путешествия по России и за границу: 30% россиянок планируют поездку по стране и 8% — за рубеж, среди мужчин — 27 и 7% соответственно.

Россияне в возрасте от 35 до 45 лет чаще остальных планируют поездки по России (36%), те, кто старше 45 лет, — отдых на даче (16%). Среди респондентов с доходом от 100 тысяч рублей больше тех, кто выбирает зарубежный отдых (11%).

За прошедший год число желающих взять кредит на летний отпуск сократилось с 4% до 2%. В этом году молодёжь до 35 лет чаще тех, кто старше, планирует это сделать (6%). 9 из 10 точно не будут брать кредит, считая это нерациональным: «Кредит на отпуск?! При нынешних ставках — это просто смешно!».

Время проведения опроса: 11—30 апреля 2025 года.