Популярный поэт станет хедлайнером литературного фестиваля «Капитан Грэй» в Мурманске

Открытый межрегиональный молодёжный литературный фестиваль-форум «Капитан Грэй» в Мурманске собирает звёзд литературы со всей страны. В этом году впервые его участником станет одна из самых популярных в стране молодых поэтов Стефания Данилова.

Стефания – автор нескольких книг, триумф-лауреат всероссийской поэтической премии «Послушайте!» имени Велимира Хлебникова, лауреат всероссийского поэтического телешоу «Бабушка Пушкина», организатор фестиваля «Всемирный день поэзии» и ряда других проектов. Молодой поэт собирает многолюдные залы в России и за рубежом. Помимо участия в фестивале, она выступит с сольным концертом для мурманчан и станет участницей ряда литературных мероприятий региона.

Напомним, молодёжный литературный фестиваль-форум «Капитан Грэй» пройдёт в Мурманске с 8 по 10 октября. Это крупнейшее на Северо-Западе литературное мероприятие с профессиональным обучением начинающих прозаиков, поэтов и авторов-исполнителей. Экспертами выступят известные писатели и критики из Мурманской области, Москвы и других регионов.

«Капитан Грэй» является партнёром Всероссийского ежегодного Межвузовского литературного форума имени Н.С. Гумилева «Осиянное слово», проходящего в Москве. Победители фестиваля получают рекомендацию на участие в финале Всероссийского форума.

Как сообщает региональное Министерство культуры, организатор фестиваля «Капитан Грэй» – Мурманское отделение Союза писателей России при поддержке Министерства культуры Мурманской области и Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки при участии Мурманской областной детско-юношеской библиотеки и Мурманского арктического государственного университета. В этом году фестиваль-форум «Капитан Грэй» проводится с участием средств субсидии областного правительства на реализацию программ по пропаганде ценностей, связанных с сохранением регионального культурного и исторического наследия.

Подробности, а также образцы заявок на участие и контактные данные размещены на сайте и в группе фестиваля «Капитан Грэй».