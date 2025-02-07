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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.25 09:30

Попытка контрнаступательных действий формирований ВСУ в направлении н.п. Черкасская Конопелька и Уланок Курской области сорвана

За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 6 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Для чего ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак на указанном направлении.

Группировкой войск «Север» противник был своевременно выявлен, подразделениями группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ.

По состоянию на 14.00 четверга атаки вооруженных формирований Украины отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск.

Потери противника составили шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Уничтожение формирований ВСУ продолжается.

В течение прошедших суток подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, шести механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырёх бригад территориальной обороны ВСУ и бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Погребки, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Иволжанское, Искрисковщина, Мирлоги, Мирополье, Могрица, Садки, Стецковка, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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