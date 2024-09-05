За сутки потери ВСУ составили до 450 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия...

Министерство обороны Российской Федерации 4 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Малая Локня и Комаровка, а также сорваны попытки атак в направлении Коренево, Ольговка и Погребки.

Уничтожена боевая бронированная машина ВСУ и три автомобиля, двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Краснооктябрьское, Княжий Первый, Кубаткин, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Орловка, Обуховка, Снагость и Успеновка.

В лесных массивах продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытающихся проникнуть вглубь российской территории.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 22-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Белополье, Ворожба, Великий Бобрик, Глухов, Мирополье, Новые Басы, Орловка, Павловка, Сумы, Эсмань, Юнаковка и Ямполь.

За сутки потери ВСУ составили до 450 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, в том числе: три САУ «Caesar» производства Франции и одна М777 производства США, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня производства США, в том числе: одна M142 «HIMARS» и одна M270 MLRS.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil