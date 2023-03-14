Пора готовится к весеннему паводку

15 и 16 марта состоятся командно-штабные учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2023 году.

Учения будут проведены в два этапа с последовательной отработкой вопросов введения для органов управления и сил РСЧС различных режимов функционирования, а также выполнения комплекса практических мероприятий.

Одна из учебных целей учений - совершенствование вопросов взаимодействия и обмена информацией федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в рамках предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе с привлечением современных информационных технологий.

В мероприятиях примут участие и специалисты ФГБУ «Мурманское УГМС».