«Пора России возродиться»: дата концерта ансамбля песни и танца «Россия» имени В.М. Колбасы переносится с февраля на май

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Россия» имени Владимира Моисеевича Колбасы приглашает посетить концерт «Пора России возродиться».

Отечество! Россия! Необъятна наша Родина. Здесь, в добром соседстве проживают представители многих национальностей, все они сохранили свои обычаи, традиции, национальные костюмы и язык. И все мы – единый народ. Веками складывались духовные традиции, объединяющие все нации и народности нашей страны. Так сложилась наша история.

Как сообщает vk.com/odkkirova, коллектив ансамбля работает над этой программой в течение двух лет. Она постоянно пополняется новыми песнями, которые важны в настоящем моменте. Среди многих прекрасных песен гости концерта найдут свою, которая отзовётся только в их сердцах, заставит биться их сильнее и ещё крепче полюбить Россию.

Выступление ансамбля песни и танца «Россия» имени Владимира Моисеевича Колбасы состоится 25 мая в 16.00 в зрительном зале Дворца культуры имени С.М. Кирова. (12+)

Купленные ранее билеты (на 22 февраля) будут действительны в мае, просьба сохранять их до начала концерта.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457295167%2F61df94d8ec4c8dc6e5