Мурманская область. Арктика (16+)14.05.22 13:00
Пора собирать удочки!
Мурманский филиал ФГБУ «Главрыбвод» сообщает о старте лицензионного лова на реке Кола, который состоится 20 мая. Первым откроют участок Кола-1 (Молочный).
Путевки на лов сёмги будут оформляться круглосуточно на лицензионном пункте на рыболовном участке Кола-1 в п. Молочный и с 9.00 до 17.00 в будние дни в Коле, по ул. Красноармейская, 35.
Участок Кола-2 (Шонгуй) откроют после окончания паводка. Участки Кола-3 и Кица (поймал-отпустил) - с 1 июня. Путевки оформляются по предварительной заявке.
Реки Ура, Титовка, Печенга будут открыты после 5-6 июня. Подробности можно узнать на сайте Мурманского «Главрыбвода».
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Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
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Анна
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Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
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Д.О Вернер
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