Пора собирать удочки!

Мурманский филиал ФГБУ «Главрыбвод» сообщает о старте лицензионного лова на реке Кола, который состоится 20 мая. Первым откроют участок Кола-1 (Молочный).

Путевки на лов сёмги будут оформляться круглосуточно на лицензионном пункте на рыболовном участке Кола-1 в п. Молочный и с 9.00 до 17.00 в будние дни в Коле, по ул. Красноармейская, 35.

Участок Кола-2 (Шонгуй) откроют после окончания паводка. Участки Кола-3 и Кица (поймал-отпустил) - с 1 июня. Путевки оформляются по предварительной заявке.

Реки Ура, Титовка, Печенга будут открыты после 5-6 июня. Подробности можно узнать на сайте Мурманского «Главрыбвода».