Пора в баню! Их отремонтировали

1 октября после ремонтов откроются две городские общественные бани: на проспекте Ленина, 91 и на улице Советской, 26. Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора в рамках традиционного объезда проверил качество выполненных работ в городской бане №2.

В здании на проспекте Ленина, 91, 1936 года постройки, установлена современная система вентиляции, обеспечивающая максимально комфортное нахождение посетителей. В раздевальном и помывочном отделении установлена система «теплых» полов, для поддержания комфортной температуры в помещении. Полы облицованы керамогранитом с нескользящим эффектом, стены облицованы специальными панелями. Проведена работа по замене всех инженерных систем, позволяющая повысить энергоэффективность коммуникаций.

– Все работы запланированные, но мы еще и воспользовались тем, что был период ограничений, связанных с пандемией, когда посетителей в бане не было, – отметил Евгений Никора. – В целом такого рода услуги в городе востребованы. На мой взгляд, здесь все должно понравиться, но я хотел бы получить мнение мурманчан, довольны ли они обновленной баней.

На время ограничительных мер изменен распорядок работы помывочного отделения. Так, продолжительность сеанса составит два часа, увеличено время, отведенное на санитарную обработку помещений. Кроме того, количество посетителей на одном сеансе не должно превышать 26 человек.

В бане на улице Советской, 26 также был проведен косметический ремонт помещений, изготовлена и смонтирована новая парная. По банным услугам предоставлены скидки по программе «Городская карта поддержки», ветераны Великой Отечественной войны и дети до 7 лет могут воспользоваться услугами городских бань бесплатно.