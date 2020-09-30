В Мурманской области будет проверена система экстренного оповещения населенияЦБ РФ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)30.09.20 17:59

Пора в баню! Их отремонтировали

1 октября после ремонтов откроются две городские общественные бани: на проспекте Ленина, 91 и на улице Советской, 26. Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора в рамках традиционного объезда проверил качество выполненных работ в городской бане №2.

В здании на проспекте Ленина, 91, 1936 года постройки, установлена современная система вентиляции, обеспечивающая максимально комфортное нахождение посетителей. В раздевальном и помывочном отделении установлена система «теплых» полов, для поддержания комфортной температуры в помещении. Полы облицованы керамогранитом с нескользящим эффектом, стены облицованы специальными панелями. Проведена работа по замене всех инженерных систем, позволяющая повысить энергоэффективность коммуникаций.  

– Все работы запланированные, но мы еще и воспользовались тем, что был период ограничений, связанных с пандемией, когда посетителей в бане не было, – отметил Евгений Никора. – В целом такого рода услуги в городе востребованы. На мой взгляд, здесь все должно понравиться, но я хотел бы получить мнение мурманчан, довольны ли они обновленной баней.

На время ограничительных мер изменен распорядок работы помывочного отделения. Так, продолжительность сеанса составит два часа, увеличено время, отведенное на санитарную обработку помещений. Кроме того, количество посетителей на одном сеансе не должно превышать 26 человек.

В бане на улице Советской, 26 также был проведен косметический ремонт помещений, изготовлена и смонтирована новая парная.  По банным услугам предоставлены скидки по программе «Городская карта поддержки», ветераны Великой Отечественной войны и дети до 7 лет могут воспользоваться услугами городских бань бесплатно.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Происходящее с рублём не похоже на обычную волатильность - Андрей Хохрин
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

NOUDIMON
27.09.20 08:27
Решение ожидаемое. Игра продолжается - одна рука оказывает соцподдержку, а друга забирает больше, чем сама поддержка.
Комментарий к новости:Тарифам дали добро расти!
KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Происходящее с рублём не похоже на обычную волатильность - Андрей Хохрин-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 90 копеек, евро – на 59 копеек-PRO Энергетику (18+)Подтверждена надёжность энергосистемы Мурманской области по итогам натурных испытаний-PRO ЖКХ (18+)Область поможет решить проблему неработающих домовых бойлеров в Мурманске-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)МРОТ и прожиточный минимум собираются поднять за счёт медианного дохода и медианной заработной платы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика