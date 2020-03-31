Порошок серого цвета насторожил сотрудников мурмашинской исправительной колонии строгого режима

Сотрудники отдела безопасности мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 при досмотре почтовой посылки, поступившей на имя осуждённого от жительницы Мурманска, обратили внимание на два пластиковых контейнера из-под какао «Nesquik», по 500 грамм каждый.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, при вскрытии ёмкостей внутри контейнеров был обнаружен порошок серого цвета неизвестного происхождения.

По данному факту в учреждение были вызваны сотрудники полиции. Изъятое вещество передано на экспертизу. Проводится проверка.