«Порт для тебя сегодня» - учащиеся «Заполярного Нанограда» ответили на вопросы викторины АО «ММТП»

Региональная тематическая школа «Заполярный Наноград: начало!» провела встречи с мурманскими школьниками и гимназистами на базе центра «Лапландия». В мероприятии приняли участие ведущие предприятия Мурманской области, в том числе, АО «Мурманский морской торговый порт».

В «Нанограде» учились десять команд четвероклассников из Мурманска, ЗАТО Александровск, Полярных Зорь и Кольского района. Им предстояло пройти по маршрутам, которые подготовили для них специалисты предприятий-партнеров детского технопарка и проверить свои силы на пяти интерактивных площадках, ответив на вопросы образовательных квестов. Специалисты отдела оценки и развития персонала АО «ММТП» предложили ребятам проверить свои силы в игре-викторине «Порт для тебя сегодня» о работе старейшего предприятия города, его истории, новой технике. Как отметили наши коллеги, с этой задачей ребята справились на «отлично».

«Всегда приятно видеть увлеченных, заинтересованных ребят! Мы понимаем, что интерес, который у них проявляется уже в начальной школе, станет фундаментом их будущих исследований, а позже – выбора профессии. Так что уже сейчас мы помогаем им найти себя», - сказала начальник отдела оценки и развития персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248878%2Fwall-149919532_2546