«Порт и я – одна семья» - праздник в честь 106-летия ММТП, который согревает и радует

На этой неделе зима, судя по всему, окончательно вступила в свои права в Мурманске. А это значит, что не за горами подготовка к Новому году, снежные забавы детворы, лыжные прогулки и другие зимние радости.

А пока сотрудники Мурманского морского порта предлагают вспомнить одно из ярких событий минувшей осени – праздник «Порт и я – одна семья», организованный в честь 106-летия ММТП. Он собрал вместе всех, для кого Мурманский морской торговый порт был и остаётся частью судьбы.

На празднике каждый смог найти для себя занятие по душе. Были организованы выставка техники АО «ММТП», выступления коллективов художественной самодеятельности Мурманска и Санкт-Петербурга, работала детская зоны с аквагримом, сладкой ватой, шарокрутом и фотозоной, свою программу предложила бего-, велошкола «Северный Ветерок». Особо были отмечены те, кто в минувшие месяцы ответственно относился к своему здоровью и здоровью коллег.

В общем, и дети, и взрослые были счастливы, а сегодня портовики предлагают землякам ещё раз погрузиться в ту праздничную атмосферу.