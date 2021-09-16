«Порт и я – одна семья»: 17 сентября состоится праздник в честь дня рождения ММТП

В рамках празднования 106-го дня рождения Мурманского морского торгового порта 17 сентября на центральной площади перед проходными АО «ММТП» состоится праздник «Порт и я – одна семья». Организаторы приглашают на него всех работников, ветеранов, членов их семей и друзей старейшего предприятия областного центра.

Торжественное открытие праздника состоится в 12.00, но яркие события будут происходить с 11.00 до 18.00. В программе запланированы выставка техники АО «ММТП», выступления коллективов художественной самодеятельности Мурманска: «Инсайд», «Щербакофф-бэнд», «Колотый лед», дуэта «Сестры Галкины», исполнителей Анастасии Веселовой и Эдуарда Ханова, а также гостей из Санкт-Петербурга кавер-группы «Север». На протяжении всего праздника будет работать зона питания, предусмотрены аквагрим, сладкая вата, шарокрут, фотозоны. С 12.00 до 14.45 будет работать детская зона, где предусмотрено активное участие родителей - вместе с детьми они смогут проявить себя в занимательных и активных играх. А с 15.00 до 17.00 свою программу предложит беговелошкола «Северный Ветерок». Венцом праздника должен стать «Вальс буксиров» на акватории Кольского залива, наблюдать за которым можно будет с площади у Морского вокзала ориентировочно в 17.30.

Как подчеркнула начальник отдела по социальным вопросам, председатель Молодежного совета АО «ММТП» Светлана Рудакова, цикл праздничных мероприятий, посвященных дню рождения ММТП, проводится с учётом соблюдения мер противоэпидемической безопасности. Они продолжаются в течение нескольких недель, а их участники должны соблюдать предписанные требования. Помимо этого, поскольку праздник проходит в период проведения выборов депутатов Государственной Думы, региональных и муниципальных органов законодательной власти, на предприятии созданы условия и возможность воспользоваться сайтом Госуслуг для участия в голосовании.

«Выборы депутатов законодательных органов власти – это одно из важнейших событий в жизни нашей страны. У портовиков, в том числе, пришедших на праздник, будет возможность выполнить свой гражданский долг. Для этого специально оборудовано и оснащено помещение, где можно воспользоваться сервисом госуслуг», - подчеркнула Светлана Рудакова.