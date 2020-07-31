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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.20 11:30

Порт Кандалакша ожидает двухкратного снижения грузооборота по итогам года

По итогам 2019 года грузооборот порта Кандалакша, переваливающего в основном энергетический уголь, составил 2,5 млн тонн. В начале 2020 года объмы перевалки угля сократились в результате экономического кризиса и падения цен на уголь в Европе, значительно снизилось и число судозаходов. Однако служба капитана морского порта Кандалакша продолжает осуществлять все возложенные на нее властные и надзорные функции в полном объеме, в том числе по обеспечению безопасности мореплавания, рассказал журналу «Морские порты» капитан порта Виктор Бородачев.

До конца текущего года перевалка экспортного угля в морском порту Кандалакша прогнозируется на уровне 120 тысяч тонн в месяц (3-4 судовые партии). Следовательно, объём перевалки угля по итогам года также будет ниже показателей 2019 года. Ожидаемый грузооборот составит около 1,2 млн тонн.

Как сообщает журнал «Морские порты», в такой ситуации основной оператор порта ООО «Кандалакшский морской торговый порт» (ООО «КМТП»), входящий в угольный холдинг ГК ТАЛТЭК, предпринимает усилия по обеспечению дополнительной загрузки порта. В настоящее время ведется активный поиск новых клиентов для заключения долгосрочных контрактов на перевалку различных грузов, таких как железорудный концентрат, 20/40-футовые контейнеры, трубная, металлургическая и другая продукция, доставляемых в порт морским и железнодорожным транспортом.

В планах компании ГК ТАЛТЭК поддерживать стабильный уровень отгрузки с угольных шахт/разрезов и сохранить объем перевалки на запланированном уровне для недопущения дальнейшего снижения грузооборота ООО «КМТП».

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