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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.22 12:30

Порт «Лавна» станет одним из ключевых проектов для Мурманской области и экономики

Строительство порта «Лавна» идёт в соответствии с графиком, на стройплощадке завершены работы по вертикальной планировке территории, введена в эксплуатацию подстанция для электроснабжения объектов, выполнен монтаж временных зданий и сооружений и практически завершены буровзрывные работы.

Усиленными темпами выполняются работы по гидротехническим сооружениям объекта и работы по строительству основных объектов складской зоны и железнодорожного фронта, а также ведётся устройство подпорных стен на территории объекта – об этом сообщил заместитель генерального директора ООО «Морской порт Лавна» Максим Николаев во время посещения стройплощадки командой Корпорации развития Мурманской области.

«Территория под строительство занимает порядка 119 гектаров, 90% буровзрывных работ уже выполнено, генподрядчик приступил к работам по строительству основных объектов складской зоны и железнодорожного фронта. Уже видны очертания будущей станции разгрузки вагонов, где одновременно будут обслуживаться четыре вагона, – рассказал Максим Николаев. – Все работы, включая работы в акватории Кольского залива, идут в соответствии с графиком, проектирование завершено в полном объеме, получены все заключения Главгосэкспертизы, ведутся работы по разработке рабочей документации, а также формирование BIM-модели объекта. Подписан контракт на строительно-монтажные работы. Сейчас на площадке работает более 400 строителей и 50 единиц техники, а в пиковые нагрузки их число будет достигать 1100 человек».

Корпорация развития оказывает комплексное сопровождение инвестиционного проекта, являющегося якорным проектом Мурманского транспортного узла. Проект морского порта «Лавна» включает три этапа: строительство комплекса перегрузки угля, строительство железнодорожной линии необщего пользования, выполнение дноуглубительных работ в акватории. Проект планируется реализовать до конца 2023 года.

«Строительство порта – знаковое событие для нашего региона и особенно приятно, что сотрудники Корпорации развития тоже причастны к его реализации и могут увидеть плоды своих трудов не только на бумаге. Проект еще не веден в эксплуатацию, а мы уже убедились, что инициатор проекта выполняет свои обещания придерживаться самых современных подходов и технологий. Сегодня нам показали BIM-модель, позволяющую контролировать каждый этап строительства из любой точки мира и своевременно вносить все корректировки», – отметила генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

Порт «Лавна» станет одним из ключевых проектов для Мурманской области и экономики, важным транспортным узлом на маршруте Северного морского пути, который позволит более эффективно экспортировать грузы. Здесь будет производится перегрузка 18 миллионов тонн угля в год, но уже сейчас обсуждается возможность создания универсального порта «Лавна» в части перевалки контейнеризированных и генеральных грузов, а также дооснащение существующего технологического оборудования для перевалки железной руды.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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