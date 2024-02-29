Порт начинается с причала, или Как после реконструкции был введён в эксплуатацию причал №2

Проведенные работы были включены в федеральный проект «Морские порты России» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г., утвержденного постановлением правительства Российской Федерации.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что в начале февраля в Мурманском морском торговом порту НТК после реконструкции был введён в эксплуатацию причал №2, а под погрузку встало первое судно.

В результате проведённых работ были значительно улучшены его технические характеристики. Проектная глубина увеличилась до 12,35 метра. Увеличение длины причальной линии до 284 метров с учётом швартового пала позволяет осуществлять загрузку судов класса Panamax длиной до 229 м и дедвейтом до 82 тысяч тонн. Первый причал, существовавший на этом месте, был построен в 1916 году.

Проведенные работы были включены в федеральный проект «Морские порты России» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г., утвержденного постановлением правительства Российской Федерации.

О знаковом событии для Мурманского морского торгового порта, Мурманска и Арктики в целом специалисты порта рассказывают в ярком видеосюжете.

Фото и видео: https://vk.com/murport51?z=video-149919532_456239291%2F31f38099bb0c2d4479%2Fpl_wall_-149919532