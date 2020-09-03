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Мурманская область. Арктика (16+)03.09.20 14:15

Порт настраивается на работу с более широкой номенклатурой - в ММТП подвели итоги работы предприятия за 8 месяцев

В Мурманском морском торговом порту подвели итоги работы предприятия за 8 месяцев 2020 года. Как сообщил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов, грузооборот составил 10363,21 млн тонн.

«Анализ деятельности предприятия показывает, что структура грузопотока меняется и порт настраивается на работу с более широкой номенклатурой. В частности, мы планируем заменить долю угля объёмами железорудного сырья и увеличить объёмы перевалки удобрений. Также мы совместно с РЖД проходим сложный период с ограничением регулярного движения на Мурманск», - отметил А. Рыкованов.

Руководитель предприятия отметил, что этому способствовала многолетняя работа АО «ММТП» и АО «РЖД» в реализации совместных проектов, которые позволили увеличить пропускную способность станции Мурманск, обеспечить формирование полносоставных поездов с обеспечением параллельности передвижений по приему и отправлению грузовых поездов со всех путей приемоотправочного парка. Дополнительно, АО «ММТП» проинвестировало около 4360 млн рублей в улучшение внутрипортовой инфраструктуры, что позволило увеличить мощность фронтов выгрузки, расширить складские площади, модернизировать сети электроснабжения, связи и водоотведения и приобрести современное и высокотехнологичное оборудование, в том числе, с точки зрения экологии.

В период с 2018 по 2020 гг. среднесуточная выгрузка составила более 600 вагонов /сутки, что на 50 вагонов/сутки больше, чем за период с 2016 по 2018 гг. Максимальная выгрузка составила 859 вагонов/сутки, максимальная среднемесячная выгрузка 17850 вагонов/месяц.

«Динамика показателей, а также высокий уровень координации с АО «РЖД» и грузоотправителями говорят о существующем потенциале по увеличению перерабатывающей способности станции Мурманск и производственных мощностей АО «ММТП». В перспективе это позволит полностью компенсировать ситуацию июня 2020 года», - подчеркнул А. Рыкованов.

В частности, в настоящий момент прорабатываются вопросы увеличения перерабатывающей способности АО «ММТП» до 800 вагонов/сутки, модернизации инфраструктуры.

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