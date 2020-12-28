«Порт в жизни города» - генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов прочитал лекцию гимназистам

В минувшую пятницу, 25 декабря, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов провёл урок в 10-м профильном транспортно-логистическом классе гимназии №8 г. Мурманска по теме: «Порт в жизни города – перспективы и возможности». Он напомнил, что ММТП возник на год раньше областного центра в 1915 году и уже в силу этого от успеха деятельности предприятия многое зависело и в жизни города.

«С приходом в Мурманский морской торговый порт компании СУЭК начался новый этап совместного развития и порта, и города. Успешная работа предприятия позволила активно включиться в реализацию проектов по формированию комфортной городской среды, решению экологических проблем, которые копились десятилетиями, активно поддерживать социально значимые для всех мурманчан проекты», - подчеркнул А. Рыкованов.

В числе наиболее ярких проектов, реализованных только в этом году, генеральный директор отметил продолжение благоустройства припортовой территории, возведение скульптуры «Парус мечты» и бюста основателя порта Валериана Ляхницкого, реконструкцию дворовой территории для шести домов в переулке Водопроводном, открытие на улице Туристов новой современной детской площадки, которая стала подарком фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» и АО «ММТП» ко дню города, участие в акции «Зеленый рекорд», успешное продолжение обучения в транспортно-логистическом классе, созданном по инициативе АО «ММТП» пять лет назад и другие.

«Знаковым событием 2020 года для мурманских портовиков стало 105-летие нашего предприятия. Мы встречали его новыми производственными рекордами, реконструированными городскими объектами, участием в патриотических акциях, заботой о ветеранах и юных мурманчанах. Мы продолжим эту работу, и все вместе отметим 105-летний юбилей нашего города-героя Мурманска в 2021 году», - сказал А. Рыкованов.

Генеральный директор поздравил гимназистов с Новым годом и передал подарки от АО «Мурманский морской торговый порт».