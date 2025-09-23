«Портал для бизнеса»: Минфин России запустил телеграм-канал для предпринимателей

Минфин России запустил телеграм-канал «Портал для бизнеса» для оперативного информирования предпринимательского сообщества о мерах государственной поддержки и возможностях их получения через Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Телеграм-канал «Портал для бизнеса» призван повысить информированность предпринимателей о действующих программах поддержки и порядке участия в конкурсных отборах; изменениях в законодательстве; новых сервисах и возможностях Портала предоставления мер финансовой государственной поддержки; успешных практиках получения поддержки.

Здесь будут регулярно публиковаться:

- новости о проведении отборов, размещаемых на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки;

аналитические материалы, статистика и обзоры;

- рекомендации по работе с цифровыми сервисами;

- деловые новости по ключевым направлениям поддержки;

- мотивирующие истории получателей грантов и исполнителей социальных заказов;

- интерактивные публикации и материалы для обратной связи.

Формат публикаций нацелен на учёт профессиональных интересов бизнес-сообщества, повышение прозрачности процедур предоставления мер поддержки и создание удобного канала взаимодействия государства и предпринимателей.

Подписаться на телеграм-канал «Портал для бизнеса» можно по ссылке.

Фото: https://t.me/promotebudget/86